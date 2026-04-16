Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG nach zweifachem Tötungsdelikt in Raunheim -Polizei und Staatsanwaltschaft suchen Tatverdächtigen mit Video!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wiesbaden (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hessischen Landeskriminalamtes (HLKA)

Nach dem zweifachen Tötungsdelikt in den frühen Morgenstunden des 17.03.2026 in einem Bistro in der Frankfurter Straße in Raunheim, suchen die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das HLKA mit Video- sowie Bildaufzeichnungen nach einem Tatverdächtigen.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Täter bereits einige Zeit vor der Tat im Stadtgebiet Raunheim aufgehalten hat. Teilweise soll er zur Fortbewegung ein sogenanntes "Fatbike" (Fahrrad mit auffällig breiten Reifen) verwendet haben. Der Täter, bekleidet mit einer gelben Warnweste, soll nach der Tat zu Fuß geflüchtet sein.

Weitere Information zur Fahndung sowie Videos und Bilder des Täters finden Sie auf der Webseite des Bundeskriminalamtes:

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung84

Personen, die, auch anonym, Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden von der Polizei gebeten sich über soko-taverne-hinweise.hlka@polizei.hessen.de oder der Hinweistelefon-Nummer 06151/969 53111 zu melden.

Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Belohnung von 5.000,00 Euro ausgesetzt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Belohnung ist nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

ACHTUNG! Der Täter könnte bewaffnet sein. Sollten Sie diesen erkennen, sprechen Sie diesen nicht an. Melden Sie sich umgehend über den Notruf 110 bei der Polizei.

Die Pressehoheit obliegt grundsätzlich der zuständigen Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Original-Content von: Hessisches Landeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell