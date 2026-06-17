Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Einbruch in Apotheke

Wiesbaden (ots)

1. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden-Erbenheim, Am Hochfeld, Dienstag, 16.06.2026, 22:30 Uhr - 23:00 Uhr

(kq)Am Dienstagabend brach ein Unbekannter in Wiesbaden-Erbenheim einen Zigarettenautomaten auf und entwendete dessen Inhalt.

Zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr öffnete der Täter in der Straße "Am Hochfeld" einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten mittels eines Trennschleifers. Anschließend entwendete er die im Automaten befindlichen Zigaretten sowie die Geldkassette und flüchtete unerkannt mit der Beute.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Apotheke,

Wiesbaden-Nordost, Sonnenberger Straße, Montag, 15.06.2026, 21:00 Uhr - Dienstag, 16.06.2026, 07:30 Uhr

(kq)Zwischen Montag und Dienstag kam es in Wiesbaden zu einem Einbruch in eine Apotheke.

Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Sonnenberger Straße. Nach ersten Erkenntnissen manipulierten die Einbrecher zunächst die außen angebrachte Alarmanlage und hebelten anschließend die Eingangstür des Gebäudes auf. Im weiteren Verlauf gelangten sie in die Räumlichkeiten der Apotheke und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit Diebesgut.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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