Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Exhibitionist belästigt Frau +++ Mülltonnen in Brand gesetzt +++ Bedrohung und Körperverletzung in der Grabenstraße - Geschädigter und Zeugen gesucht +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist belästigt Frau- Polizei bittet um Hinweise, Wiesbaden-Nordost, Hellkundweg, Samstag, 13.06.2026, 16:50 Uhr

(kq)Am Samstagnachmittag belästigte ein bislang unbekannter Mann eine Frau in Wiesbaden durch exhibitionistische Handlungen.

Gegen 16:50 Uhr bemerkte die Geschädigte den Unbekannten, der an seinem Glied manipulierte und sie dabei fortwährend ansah.

Anschließend entfernte sich der Mann um einige Meter und wiederholte sein Verhalten, bevor er in unbekannte Richtung floh.

Der Täter wird als etwa 50 Jahre alt und circa 170 cm groß beschrieben. Er hatte mittellange, gelockte Haare und sei mit einem roten T-Shirt sowie einer langen Jeans bekleidet gewesen. Zudem habe er einen Rucksack mit sich geführt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Stephan-Born-Straße, Karlsbader Platz, Sonntag, 14.06.2026, 23:50 Uhr - Montag, 15.06.2026, 02:40 Uhr

(kq)In der Nacht zum Montag kam es erneut zu Mülltonnenbränden in Wiesbaden.

Unbekannte Täter setzten in der zwischen Sonntag und Montag im Bereich der Stephan-Born-Straße sowie Karlsbader Platz, mehrere Mülltonnen in Brand und flüchteten anschließend unerkannt.

Personen wurden durch die Brände nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Bedrohung und Körperverletzung in der Grabenstraße - Geschädigter und Zeugen gesucht, Wiesbaden-Mitte, Grabenstraße, Langgasse, Samstag, 13.06.2026, 02:00 Uhr

(kq)In der Nacht zum Samstag kam es in der Grabenstraße in Wiesbaden zu einer Bedrohung und anschließenden Körperverletzung.

Die Polizei sucht nun den bislang unbekannten Geschädigten sowie weitere Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Gegen 02:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine Person in der Grabenstraße von einem Mann mit einem Gürtel und einem Messer bedroht worden sei. Im weiteren Verlauf soll die bedrohte Person zu Boden gegangen sein, woraufhin der Täter auf diese eingeschlagen haben soll.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen kurz darauf in der Grabenstraße ein und konnten eine Person feststellen, auf die die zuvor übermittelte Personenbeschreibung des Tatverdächtigen zutraf. Als der Mann die Streife bemerkte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Langgasse. Auf die mehrfachen Aufforderungen der Polizeibeamten, stehen zu bleiben, reagierte er nicht. Während seiner Flucht warf der Mann das mutmaßlich zuvor verwendete Messer weg. Dieses konnte durch die eingesetzten Kräfte aufgefunden und sichergestellt werden.

Der offensichtlich alkoholisierte 29-Jährige konnte schließlich in der Langgasse festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen und muss sich nun einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Der mutmaßlich Geschädigte konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Auch die Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sollen, waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Die Polizei bittet daher insbesondere den unbekannten Geschädigten sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, sich mit der Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbrüche,

Wiesbaden, Freitag, 12.06.2026 bis Montag, 15.06.2026

(lr) Von Freitag bis Montag kam es in Wiesbaden zu zwei Einbrüchen.

Zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr gelangten am Freitag unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Wiesbaden-Kostheim. Anschließend hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Daraufhin flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck vom Tatort in der Uthmannstraße.

Zudem kam es am Montag in Wiesbaden Schierstein zu einem Einbruch in eine Spielhalle. Dabei hebelten Einbrecher gegen 04:15 Uhr die Eingangstür in der Äppelallee auf. Im Anschluss öffneten die Unbekannten gewaltsam zwei Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten. Darauffolgend machten sie sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

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