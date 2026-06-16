Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Einbrüche gemeldet +++ Drei Mülltonnen brennen +++ Baumaterialien aus Baucontainer gestohlen +++ Partikelfilter von drei Lkw entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Einbrüche gemeldet,

Wiesbaden, Rüdesheimer Straße, Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, Festgestellt: Montag, 15.06.2026,

(fh)Der Polizei wurden am gestrigen Tage zwei Einbrüche aus Wiesbaden gemeldet. In der Rüdesheimer Straße flüchteten die Einbrecher ohne Beute, nachdem sie zuvor unbemerkt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen waren. In der Carl-von-Ossietzky-Straße in Klarenthal waren unbekannte Täter erfolgreicher. Dort wurde ebenfalls ein Mehrfamilienhaus betreten und eine Wohnungstür geöffnet. Aus der Wohnung fehlte im Anschluss Bargeld. Die Tatzeiträume lassen sich in beiden Fällen nicht näher eingrenzen.

Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Drei Mülltonnen brennen,

Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Marx-Straße, Dienstag, 16.06.2026, 03:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag musste die Feuerwehr in Dotzheim drei brennende Mülltonnen löschen. Ersten Ermittlungen nach setzte eine unbekannte Person die in der Karl-Marx-Straße aufgestellten Mülltonnen gegen 03:30 Uhr in Brand. Bei dem Feuer wurde auch eine vierte leicht beschädigt. Der Schaden summiert sich somit auf circa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zu der verursachenden Person unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Baumaterialien aus Baucontainer gestohlen, Wiesbaden-Nordenstadt, Heerstraße, Freitag, 12.06.2026, 12:00 Uhr bis Montag, 15.06.2026, 08:30 Uhr

(fh)Am Wochenende hatten es Diebe in Nordenstadt auf hochpreisiges Werkzeug abgesehen. Zwischen Freitag und Montag betraten die Unbekannten ein Baustellengelände in der Heerstraße und brachen dort das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf. Aus dem Innenraum bedienten sie sich dann an Werkzeug, unter anderem an einem Stampfer sowie einer Verdichtungsramme, und suchten damit unbemerkt das Weite. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf knapp 7.500 Euro.

Die Kriminalpolizei nimmt in der Sache Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Partikelfilter von drei Lkw entwendet, Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, Freitag, 12.06.2026, 14:00 Uhr bis Montag, 15.06.2026, 07:30 Uhr

(fh)Auch im Nordenstadter Ostring kam es am Wochenende zu Diebstählen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt hatten Diebe dort drei geparkte Firmen-Lkw aufgesucht und jeweils die Partikelfilter der Auspuffanlagen abmontiert und entwendet.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der (0611) 345-0.

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