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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 16-Jährige aus Wiesbaden vermisst - Polizei bittet um Hinweise

POL-WI: 16-Jährige aus Wiesbaden vermisst - Polizei bittet um Hinweise
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Wiesbaden (ots)

16-Jährige aus Wiesbaden vermisst - Polizei bittet um Hinweise, Wiesbaden, Donnerstag, 02.04.2026, 19:00 Uhr

(kq)Bereits seit Donnerstagabend, dem 02.04.2026, wird die 16-jährige Adelina Raievska aus Wiesbaden vermisst. Adelina hielt sich vorübergehend bei ihrer Schwester in Wiesbaden auf und verließ die Wohnung am 02.04.2026 gegen 19:00 Uhr.

Die Polizei wurde Ende des Monats über ihr verschwinden in Kenntnis gesetzt.

Adelina ist circa 160 cm groß, hat bunt gefärbte Haare und trägt Piercings im Gesicht.

Bisherige Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Adelina Raievska nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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