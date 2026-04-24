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POL-WI: Vermisstenfahndung nach einer 14-Jährigen aus Wiesbaden

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Wiesbaden (ots)

Vermisstenfahndung nach einer 14-Jährigen aus Wiesbaden, Wiesbaden, Donnerstag, 23.04.2026

(kq)Seit dem 23.04.2026 wird die 14-jährige Shaylah-Alessia Petra Mathilde Elisabeth Freeb aus Wiesbaden vermisst.

Sie habe von Mittwoch auf Donnerstag bei einer Freundin übernachtet und ihr Aufenthalt ist seitdem unbekannt. Es liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste auch im Bereich der Stadt Mainz aufhalten könnte. Die Vermisste ist ca. 160 cm groß, hat lange dunkelblonde Haare, und trägt ein Nasenpiercing. Bisherige Ermittlungen zu ihrem Aufenthalt verliefen ohne Erfolg.

Die Polizei wendet sich mit einem Lichtbild der Vermissten an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise.

Wer hat Shaylah-Alessia Petra Mathilde Elisabeth Freeb gesehen oder hat Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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