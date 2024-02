Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung bei Fußballspiel +++ Betrüger mit Schockanruf erfolgreich +++ Diebe und Einbrecher zugange +++ Über ein Dutzend Außenspiegel beschädigt +++ Verkehrskontrolle

1. Auseinandersetzung bei Fußballspiel,

Wiesbaden, Stegerwaldstraße, 04.02.2024, 15.00 Uhr,

(pl)Auf dem Sportplatz in der Stegerwaldstraße ist es am Sonntagnachmittag im Rahmen eines Fußballspiels zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Polizei wurde gegen 15.00 Uhr eine Schlägerei auf dem Fußballplatz gemeldet, woraufhin mehrere Streifen vor Ort fuhren. Beim Eintreffen der Polizei war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es unmittelbar nach dem Spielende zu einem Tumult gekommen sein, wobei Spieler und Zuschauer das Spielfeld betreten haben sollen und ein Spieler der Heimmannschaft durch Schläge gegen den Kopf leicht verletzt worden sei. Aufgrund des Sachverhaltes wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße, 01.02.2024,

(pl)Am vergangenen Donnerstag wurde eine Wiesbadenerin von Telefonbetrügern mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" um eine größere Summe Bargeld gebracht. Die Kriminellen gaukelten der Angerufenen vor, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß. Durch die Täuschung brachten die Betrüger die geschockte Geschädigte in dem Telefonat schließlich dazu, Bargeld und Wertgegenstände an einen Abholer zu übergeben. Die Übergabe fand in den Nachmittagsstunden im Bereich der Gabelsbornstraße statt. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten und ca. 1,70 Meter großen Mann mit einer normalen Statur gehandelt haben. Er sei mit einem Mantel und einem Hut bekleidet gewesen. Wie in vielen Fällen wurde die Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark beeinflusst, dass sie der Geschichte Glauben schenkte. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen anschließend den Notruf 110. Im vorliegenden Fall bittet die Wiesbadener Kriminalpolizei um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Range Rover gestohlen,

Wiesbaden, Brabanter Straße, 05.02.2024, 03.50 Uhr bis 07.20 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in der Brabanter Straße einen geparkten blauen Range Rover gestohlen. Die Autodiebe schlugen zwischen 03.50 Uhr und 07.20 Uhr zu und ergriffen mit dem Pkw unerkannt die Flucht. An dem gestohlenen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-HD 510 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden-Biebrich, Simrockstraße, 02.02.2024, 15.00 Uhr bis 04.02.2024, 20.20 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Simrockstraße eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend in die Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Drei Zigarettenautomaten aufgebrochen, Mainz-Kastel, Römerstraße, Steinern Straße, 01.02.2024, 22.00 Uhr bis 02.02.2024, 09.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in Mainz-Kastel sogleich drei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die im Bereich Römerstraße sowie Steinern Straße befindlichen Automaten wurden zwischen 22.00 Uhr und 09.15 Uhr gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie das Bargeld gestohlen. Die Täter konnten mit der Beute unerkannt entkommen. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

6. Baustellendiebe zugange,

Wiesbaden, Taunusstraße, 02.02.2024, 17.00 Uhr bis 03.02.2024, 07.00 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle in der Taunusstraße waren zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen Diebe zugange. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Baustelle und entwendeten aus einer Metallkiste Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

7. Gartenhütten aufgebrochen,

Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, 02.02.2024, 15.30 Uhr bis 03.02.2024, 09.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurden in einer Kleingartenanlage im Bereich der Nauroder Straße in Bierstadt mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Die Täter machten sich an den Türen der Hütten zu schaffen und ließen unter anderem Werkzeuge mitgehen. Der durch die brachiale Vorgehensweise entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

8. Über ein Dutzend Außenspiegel beschädigt, Wiesbaden-Biebrich, Klagenfurter Ring, Erich-Ollenhauer Straße, 03.02.2024, 20.30 Uhr bis 04.02.2024, 15.15 Uhr,

(pl)Zwischen Samstag und Sonntag sind in Biebrich Randalierer durch den Klagenfurter Ring und die Erich-Ollenhauer-Straße gezogen und haben die Außenspiegel von über einem Dutzend Fahrzeugen beschädigt. Der durch die Täter verursachte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

9. Verkehrskontrolle in der Boelckestraße, Mainz-Kastel, Boelckestraße, 04.02.2024, 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag führte die Polizei im Bereich der Boelckestraße eine Verkehrskontrolle durch. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten acht Fahrzeuge und dreizehn Personen und konnten erfreulicherweise bei mehreren durchgeführten Atemalkohol- sowie Drogenvortests keine Verstöße feststellen. Die Wiesbadener Polizei wird in den kommenden Tagen, gerade während der heißen Phase der diesjährigen Fastnachtskampagne, verstärkt mit Verkehrskontrollen auf den Straßen präsent sein.

