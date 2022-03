Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei

Wiesbaden (ots)

1. Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, Flörsheim am Main, BAB 3, zwischen Wiesbaden und Raunheim, Mittwoch, 23.03.2022, 08:25 Uhr,

(jul) Am Mittwochmorgen wurden zwei Personen bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen leicht verletzt. Gegen 08:25 Uhr stockte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen der BAB 3 in Flörsheim in Fahrtrichtung Raunheim. Der 53-jährige Fahrer eines weißen Sprinters bemerkte dies zu spät und fuhr auf ein vorrausfahrendes Motorrad auf. Dabei wurde das Motorrad gegen einen schwarzen Mercedes geschleudert. Anschließend erkannte ein 22-jähriger Fahrer eines weißen Peugeot die Unfallstelle nicht und fuhr gegen den weißen Sprinter. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 40-jährige Motorradfahrer und der 94-jährige Mitfahrer in dem schwarzen Mercedes leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 26.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

2. Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall, Flörsheim am Main, BAB 3, zwischen Wiesbadener Kreuz und Raunheim, Mittwoch, 23.03.2022, 09:00 Uhr,

(jul) Am Mittwochmorgen wurden zwei Personen auf der BAB 3 bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Gegen 09:00 Uhr kam es in Höhe der Anschlussstelle Raunheim zu Verkehrsbehinderungen auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Würzburg. Dies übersah ein 53-jähriger Fahrer eines schwarzen BMW's. Infolge dessen fuhr der Unfallverursacher auf einen weißen BMW auf, der durch den Aufprall gegen einen stehenden grauen Mitsubishi geschoben wurde. Die 40-jährige Fahrerin des weißen BMW's und der 23-jährige Fahrer des Mitsubishis's wurden dabei leicht verletzt und musste ambulant in Krankenhäusern behandelt werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von ca. 32.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

3. Zwei Auffahrrampen vom Sattelauflieger entwendet Niedernhausen, BAB 3, Parkplatz Theißtal-West, Fahrtrichtung Frankfurt a.M. Dienstag, 22.03.2022, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 23.03.2022, 06:00 Uhr

(jul) Von Dienstag auf Mittwoch wurden auf einem Autobahnparkplatz der BAB 3 zwei Auffahrrampen entwendet. Am Dienstagabend gegen 17:30 Uhrparkte der Fahrer eines Sattelzuges das Gespann auf dem Parkplatz Theißtal-West bei Niedernhausen. Am Mittwochmorgen gegen 06:00 Uhr stelle er fest, dass durch unbekannte Täter zwei Auffahrrampen entwendet wurden, welche mit Spanngurten an dem Sattelauflieger befestigt waren. Die zwei Auffahrrampen haben einen Gesamtwert von ca. 2.000 Euro. An dem Anhänger entstand kein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

