Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++versuchter Einbruch in Metzgerei+++Lenkrad ausgebaut+++Geldkassette aus Bus gestohlen+++Handtasche entwendet+++Taschendiebe unterwegs+++Ladendieb wehrt sich+++aktueller Blitzerreport+++

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Einbruch in eine Metzgerei, Wiesbaden-Nordenstadt, Oberpfortstraße, Dienstag, 15.03.2022, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 16.03.2022, 12:30 Uhr,

(jul) Von Dienstagabend bis Mittwochmittag versuchten Einbrecher in der Oberpfortstraße in Wiesbaden die Eingangstür einer Metzgerei aufzubrechen. Um 12:30 Uhr konnte durch Mitarbeiter der Metzgerei die Beschädigung an der Eingangstür festgestellt werden. Die Täter versuchten mit einem Hebelwerkzeug die Eingangstür zu der Metzgerei aufzuhebeln. Da die Tür jedoch standhielt und der Einbruch misslang, flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

2. Scheibe eingeschlagen und Lenkrad entwendet, Wiesbaden, Adelheidstraße, Donnerstag, 17.03.2022, 18:15 Uhr bis Freitag, 18.03.2022, 10:00 Uhr

(jul) In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen wurde in der Adelheidstraße in Wiesbaden eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und anschließend das Lenkrad entwendet. Die Pkw-Aufbrecher schlugen zunächst eine Seitenscheibe von einem geparkten weißen BMW ein. Dadurch gelang es den unbekannten Tätern, die Türen zu öffnen, um in das Fahrzeug steigen zu können. Anschließend machten sich die Diebe an dem Lenkrad zu schaffen. Mit dem ausgebauten Lenkrad flüchteten die Täter unbemerkt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611- 345-0 entgegen.

3. Diebstahl von Kasse aus Linienbus,

Wiesbaden, Hellkundweg, Donnerstag, 17.03.2022, 15:35 Uhr,

(jul) Am Donnerstagnachmittag gegen 15:35 Uhr wurde im Hellkundweg in Wiesbaden die Geldkassette aus dem Fahrerbereich eines geparkten Linienbusses in Wiesbaden entwendet. Der Linienbus wurde durch den Busfahrer im Hellkundweg abgestellt und beim Verlassen des Busses die Türen geschlossen. Die kurze Abwesenheit des Busfahrers nutzten die unbekannten Täter aus und drückten die Fahrzeugtüren auf. Anschließend machten sich die Täter an der Fahrerkabine zu schaffen und entwendeten die Geldkassette mit Wechselgeld. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 150 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 345-2140 telefonisch in Verbindung zu setzen.

4. Handtasche aus Pkw gestohlen,

Mainz-Kastel, An der Helling, Donnerstag, 17.03.2022, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr,

(jul) Am Donnerstagmittag wurde in der Straße "An der Helling" in Mainz-Kastel eine Handtasche aus einem geparkten Pkw entwendet. Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr parkte der schwarze Mercedes auf dem Parkplatz des Supermarktes. Der Pkw wurde zu dieser Zeit auf unbekannte Weise geöffnet. Die Täter erkannten ihre Chance und erbeuteten die Handtasche der 50-jährigen Geschädigten. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345-2540 entgegen.

5. Taschendiebe in Wiesbaden machen Beute, Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee / Wiesbaden-Innenstadt, Kirchgasse, Dienstag, 17.03.2022, 09:30 Uhr / 15:45 Uhr,

(jul) Im Laufe des Donnerstags entwendeten unbekannte Taschendiebe in Wiesbaden-Biebrich und in der Wiesbadener Innenstadt zwei Geldbörsen von Senioren. Um 09:30 Uhr konnte ein 84-järiger Mann in einem Einkaufscenter in der Äppelallee feststellen, dass sein Geldbeutel gestohlen wurde. Die Unbekannten hatten sich unbemerkt an seiner Jackentasche zu schaffen gemacht. Die gleiche Erfahrung musste um 15:45 Uhr eine 85-jährige Seniorin in der Wiesbadener Innenstadt machen, als sie ebenfalls den Verlust ihrer Wertgegenstände feststellte. Hierbei griffen die Täter unbemerkt in die mitgeführte Handtasche und gelangten so an die Brieftasche. In beiden Fällen liegen derzeit keine Hinweise vor. Ermittlungen wurden eingeleitet. Insgesamt erbeuteten die Taschendiebe Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 250 Euro. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345-2140 entgegen. In diesem Zusammenhang warnt die Wiesbadener Polizei vor Taschendieben. Vorhandene Reißverschlüsse sollten immer geschlossen werden und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt lassen.

6. Ladendiebe können teilweise mit der Beute flüchten, Wiesbaden, Kirchgasse, Donnerstag, 17.03.2022, ca. 18:00 Uhr

(jul) Am frühen Donnerstagabend wurden in der Kirchgasse in Wiesbaden zwei Ladendiebe bei dem Diebstahl erwischt und versuchten anschließend zu flüchten. Die beiden Täter betraten um ca. 18:00 Uhr gemeinsam das Geschäft in der Wiesbadener Fußgängerzone. In dem Geschäft verstauten die zwei Männer mehrere Flaschen Parfum aus den Auslagen in einer mitgeführten Tasche. Als die Diebe im Ausgangsbereich von dem Ladendetektiv angesprochen wurden, schlug ein 21-jähriger Täter zu. Während dem Gerangel gelang es ihm, dem zweiten Täter das Diebesgut im Wert von ca. 600 Euro zu übergeben, der damit anschließend flüchten konnte. Der 21-jährige Täter konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt. Bei dem flüchtigen Täter handelte es sich um einen Mann, der nicht näher beschrieben werden konnte. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 345-2140 entgegen.

7. Anrufer geben sich als Mitarbeiter von Europol aus,

(jul) In der jüngsten Vergangenheit gaben sich Anrufer als Mitarbeiter von Europol aus und fordern die Überweisung von verschiedenen Beträgen mit einer Handy-App. Die Betrüger gaukelten den Geschädigten am Telefon vor, Mitarbeiter von Europol zu sein. Die angeblichen Ermittler hätten Kenntnis von einem" Identitätsdiebstahl" zum Nachteil der Angerufenen. Daher seien die Bankkonten der Geschädigten nicht mehr sicher. Anschließend wird durch die falschen Ermittler empfohlen, eine gewisse Summe Geld mit einer Handy-App unter Angabe einer vorgegebenen Nummer in Bitcoins zu übertragen. Es kann ausgeschlossen werden, dass die Polizei oder andere Behörden solche oder auch ähnliche Empfehlungen aussprechen würden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

8. Aktueller Blitzerreport von Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell