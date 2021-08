Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (321/2021) Drei Menschen nach schwerem Unfall auf der B 247 bei Duderstadt verletzt - Sperrung dauert derzeit noch an!

Göttingen (ots)

Duderstadt (Landkreis Göttingen), Bundesstraße 247 Donnerstag, 26. August 2021, gegen 19.00 Uhr

DUDERSTADT (mb) - Auf der B 247 zwischen Duderstadt und Mingerode kam es am Donnerstagabend (26.08.2021) gegen 19.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 22-Jährige mit ihrem 32 Jahre alten Beifahrer in einem 3er BMW die B 247 in Richtung Duderstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie in Höhe der Weinbergkurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches in der Folge mit dem entgegenkommenden Skoda Octavia einer 55 Jahre alten Frau frontal zusammenstieß.

Alle drei Personen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und nach ihrer Bergung schwerverletzt in Krankenhäuser gefahren bzw. geflogen.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Duderstadt und Mingerode, ein Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen sowie ein Notarzt eingesetzt. Auch ein Gutachter der DEKRA wurde hinzugezogen.

Die Sperrung der B 247 wird noch bis mindestens 23 Uhr andauern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/9801-0 zu melden. Insbesondere wird eine Dame gesucht, die vor dem Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten noch vor Ort gewesen sein soll, später aber durch die Polizisten nicht mehr angetroffen werden konnte.

