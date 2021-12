Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche am 2. Weihnachtsfeiertag +++ Unfall beim Abbiegen - Drei Personen verletzt +++ Schwarzem Audi ausgewichen - Drei Personen verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Einbrüche am 2. Weihnachtsfeiertag,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Wiesbaden-Biebrich, Bunsenstraße, 26.12.2021,

(pl)Im Verlauf des 2. Weihnachtsfeiertages wurden in Wiesbaden zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. Zwischen 12.15 Uhr und 20.30 Uhr schlugen die Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Dotzheimer Straße zu, brachen die Eingangstür der betroffenen Wohnung auf und entwendeten hieraus Bargeld sowie diverse Schmuckstücke. In der Bunsenstraße in Biebrich waren zwischen 17.30 Uhr und 17.50 Uhr Wohnungseinbrecher zugange und erbeuteten einen Fernseher sowie einen Laptop. Auch in diesem Fall hatten die Täter die Eingangstür der Wohnung gewaltsam geöffnet. Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Unfall beim Abbiegen - Drei Personen verletzt, Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring, Biebricher Allee, 27.12.2021, 00.15 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Theodor-Heuss-Ring/ Biebricher Allee/ Konrad-Adenauer-Ring wurden in der Nacht zum Montag drei Personen verletzt und zwei Autos erheblich beschädigt. Ein 22-jähriger Autofahrer war gegen 00.15 Uhr mit seinem Mercedes von der Mainzer Straße kommend auf dem Theodor-Heuss-Ring unterwegs und wollte dann nach links in die Biebricher Allee einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Up einer entgegenkommenden 20-jährigen Autofahrerin, welche den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Theodor-Heuss-Ring entlangfuhr. Bei dem Unfall wurden der 22-Jährige, die 20-Jährige sowie deren 22-jähriger Beifahrer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten war der Bereich der Unfallstelle gesperrt.

3. Schwarzem Audi ausgewichen - Drei Personen verletzt, Wiesbaden-Schierstein, Saarbrücker Allee, 25.12.2021, 22.10 Uhr,

(pl)In der Saarbrücker Allee in Schierstein kam es am 1. Weihnachtsfeiertag zu einer Unfallflucht, bei welcher drei Personen verletzt wurden. Nach Angaben eines 20 Jahre alten Mercedesfahrers war dieser am Samstag gegen 22.10 Uhr auf der Saarbrücker Allee in Richtung "Alte Schmelze" unterwegs, als ihm an der Einmündung zur Schoßbergstraße von einem schwarzen Audi die Vorfahrt genommen worden sei. Um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern, sei der 20-Jährige nach rechts ausgewichen und dann mit seinem Mercedes gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw gestoßen. Bei dem Aufprall wurden der 20-Jährige sowie dessen 18 und 21 Jahre alten Mitfahrerinnen verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der an dem Pkw und Lkw entstandene Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die unfallverursachende Person soll einfach weitergefahren sein, ohne sich um die Verletzten und den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug habe es sich um einen schwarzen Audi gehandelt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

