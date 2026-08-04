Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Junge Motorradfahrerin schwer verletzt

Wächtersbach (ots)

(lei) Womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 3314 verunglückt und schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 17.10 Uhr von Wittgenborn in Richtung Spielberg (Gemeinde Brachttal) unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihre Kawasaki verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Mit einem hinzugerufenen Rettungshubschrauber wurde sie schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

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