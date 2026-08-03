Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Verdacht eines Sexualdelikts: Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Offenbach (ots)

Weitere gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nachdem die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südosthessen nach einem Vorfall im Bereich des Marktplatzes in der Nacht zu Freitag (31.07.) Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdelikts aufgenommen hatten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6325318), konnten drei Tatverdächtige im Alter von 38, 48 und 49 Jahren noch am Freitag festgenommen werden. Die Beschuldigten, die alle ohne festen Wohnsitz sind, wurden mit Unterstützung der Stadtpolizei Offenbach festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die drei Tatverdächtigen am Samstag (01.08.) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ gegen alle drei Beschuldigten Haftbefehl wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung und ordnete jeweils den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die drei Tatverdächtigen befinden sich inzwischen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen sich die Tatverdächtigen und die 63-jährige Frau kurz vor der Tat kennengelernt haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die Beteiligten zuvor mutmaßlich Alkohol konsumiert haben. Der genaue Ablauf des Geschehens und die Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet daher nach wie vor um Hinweise. Weitere Zeuginnen und Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt (Email: pressestelle@sta-darmstadt.justiz.hessen.de) zu richten.

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