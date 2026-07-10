Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aktueller Wohnhausbrand

Bad Hönningen (ots)

Derzeit steht ein Wohngebäude in der Ortslage Bad Hönningen in Brand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es im Bereich der Bischof-Stradmann-Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Wir bitten derzeit von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

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