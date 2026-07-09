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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erledigung Vermisstenfahndung - Vermisste 16-Jährige aus Barig-Selbenhausen (Hessen)aufgefunden

Koblenz (ots)

Die am 08.07.2026 um 15:18 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahnung nach einer 16-Jährigen aus Barig-Selbenhausen kann zurück genommen werden. Die Vermisste ist wohlbehalten angetroffen worden.

Wir bitten, das verwendete Bildmaterialnicht länger zu verwenden.

Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
K.Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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