Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erledigung Vermisstenfahndung - Vermisste 16-Jährige aus Barig-Selbenhausen (Hessen)aufgefunden

Koblenz (ots)

Die am 08.07.2026 um 15:18 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahnung nach einer 16-Jährigen aus Barig-Selbenhausen kann zurück genommen werden. Die Vermisste ist wohlbehalten angetroffen worden.

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Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117715

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