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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 16-Jährige aus Barig-Selbenhausen (Hessen) vermisst - mögliche Bezüge nach Sankt Goarshausen in Rheinland-Pfalz

Koblenz (ots)

Seit gestern Nachmittag wird die 16 Jahre alte Josephine Broxtermann 
aus Barig-Selbenhausen vermisst. Die Jugendliche verließ am 
Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ihre Wohnanschrift in der 
Schulstraße und wurde seitdem nicht mehr gesehen.
Sie könnte sich auf dem Weg nach Sankt Goarshausen (Rheinland-Pfalz) 
befinden.
Josephine ist etwa 1,75 m groß, schlank und hat lange blonde Haare. 
Sie hat auffällig lange Wimpern, ein Lippenbandpiercing sowie mehrere
Ohrringe. Zuletzt trug sie einen blauen Pullover, blaue kurze Jeans 
sowie weiße Sneaker der Marke Lacoste.
Ein Lichtbild kann unter 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/6310834 eingesehen 
werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeistation 
Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 oder jede andere 
Polizeidienststelle entgegen.

Kontakt:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle für PP Westhessen
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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