Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 16-Jährige aus Barig-Selbenhausen (Hessen) vermisst - mögliche Bezüge nach Sankt Goarshausen in Rheinland-Pfalz

Koblenz (ots)

Seit gestern Nachmittag wird die 16 Jahre alte Josephine Broxtermann aus Barig-Selbenhausen vermisst. Die Jugendliche verließ am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ihre Wohnanschrift in der Schulstraße und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Sie könnte sich auf dem Weg nach Sankt Goarshausen (Rheinland-Pfalz) befinden. Josephine ist etwa 1,75 m groß, schlank und hat lange blonde Haare. Sie hat auffällig lange Wimpern, ein Lippenbandpiercing sowie mehrere Ohrringe. Zuletzt trug sie einen blauen Pullover, blaue kurze Jeans sowie weiße Sneaker der Marke Lacoste. Ein Lichtbild kann unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/6310834 eingesehen werden. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Kontakt: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

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