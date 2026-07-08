Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Auffinden zweier lebloser Personen im Rhein

Koblenz (ots)

Am gestrigen Dienstag, 07.07.26, meldete ein Schiffsführer gegen 13.00 Uhr die Sichtung zwei lebloser Körper im Rhein in Höhe einer Steigeranlage bei Kamp-Bornhofen. Durch hinzugezogene Unterstützungskräfte der Feuerwehr erfolgte wenig später die Bergung der Personen, wobei ein Körper durch die starke Strömung mitgerissen wurde und bislang nicht mehr aufgefunden werden konnte. Bei der geborgenen Leiche handelt es sich um eine ältere weibliche Person ca. 75 Jahre, bei der abgetriebenen Person um einen Mann, etwa in gleichem Alter. Die Identität der Personen, die sich zum derzeitigen Stand noch nicht lange im Rhein befunden haben dürften, steht bislang noch nicht fest, darüber hinaus sind die Umstände des Todes ein wesentlicher Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf einen deliktischen Hintergrund liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet darum, sich mit Hinweisen, die der Klärung der Identität sowie der Umstände dienen, an die Polizei Montabaur unter 02602/ 9226 - 0 zu wenden.

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