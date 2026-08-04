Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tierischer Eindringling erfordert Einsatz der Polizei

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Mühlheim am Main (ots)

"Auf frischer Tat ertappt": Tierischer Eindringling erfordert Einsatz der Polizei - Mühlheim am Main (lei) Stachelig und süß war der Grund, der die Polizei in Mühlheim in der Nacht zu Dienstag zu einem Supermarkt in der Friedensstraße führte - und letztlich auch ein Happy End nach sich zog. Gegen 2.10 Uhr wurde den Beamten zunächst ein Einbruchalarm gemeldet - Routineeinsatz also, könnte man meinen. Zwei Funkstreifen machten sich umgehend auf den Weg, um nach dem Rechten zu sehen.

Vor Ort erwartete die Einsatzkräfte jedoch kein zweibeiniger Einbrecher mit Sturmhaube und Brecheisen, sondern ein eher ungewöhnlicher "Tatverdächtiger". Im Eingangsbereich des Marktes entdeckten die Polizisten den Auslöser des Alarms: vierbeinig, klein, rund und offensichtlich ohne kriminelle Energie.

Der auf frischer ertappte, mutmaßliche "Einbrecher" entpuppte sich als Igel, der sich vermutlich bereits am Vortag unbemerkt in den Supermarkt geschlichen hatte. Nach Ladenschluss war der nächtliche Besucher versehentlich im Geschäft eingeschlossen worden und hatte bei seiner Erkundungstour schließlich die Alarmanlage aktiviert.

Die Marktleitung wurde umgehend verständigt, sodass dem kleinen Gefangenen die Tür in die Freiheit geöffnet werden konnte. Nach kurzer Begutachtung durfte der Ausreißer seinen nächtlichen Streifzug offensichtlich wohlauf und unversehrt fortsetzen.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

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