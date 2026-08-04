Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auseinandersetzung auf Mainparkplatz: Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts des Raubes und sucht Zeugen

Offenbach (ots)

(lei) Nach einer Auseinandersetzung auf dem Mainparkplatz am Montagabend, bei der ein 41-Jähriger verletzt wurde und sein Mobiltelefon abhandenkam, hat die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann gegen 21.20 Uhr auf dem Mainparkplatz auf, als es aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Mann kam. Im Verlauf des Geschehens wurde der 42-Jährige körperlich angegriffen und erlitt Verletzungen. Während des Geschehens fiel das Mobiltelefon des 41-Jährigen herunter, was eine Begleiterin des Angreifers an sich nahm. Anschließend flüchteten die zwei Unbekannten mit einem silbernen Audi A3 mit Offenbacher Kennzeichen in Richtung Kaiserstraße.

Der 41-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hatte eine Glatze, einen Dreitagebart und trug eine helle Kappe. Bekleidet war er mit einem weißen Oberteil, einer dunklen kurzen Hose sowie weißen Schuhen.

Seine Begleiterin soll etwa 25 Jahre alt und kleiner als der Mann gewesen sein. Sie trug einen knöchellangen hellen Rock, ein weißes Oberteil sowie ein helles Kopftuch mit Muster.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden beschriebenen Personen beziehungsweise dem silbernen Audi A3 mit Offenbacher Kennzeichen geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei Offenbach zu melden.

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