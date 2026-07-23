Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Grauer Audi angefahren: Zeugensuche!; Zeugensuche nach Einbruch in Bäckerei; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Grauer Audi angefahren: Hinweise erbeten! - Hanau

(cb) Ein Audi A3 weist seit Mittwoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro auf, weshalb die Polizei in Hanau nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren grauen Wagen gegen 8.25 Uhr am Fahrbahnrand der Schützenstraße (einstellige Hausnummern) ab. Bei ihrer Rückkehr gegen 18.05 Uhr musste sie dann die Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 an das Polizeirevier in Hanau.

2. Einbrecher waren in Bäckerei zugange: Zeugensuche! - Hanau

(fg) In Großauheim sind Unbekannte zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr und Mittwochmorgen, 5 Uhr, in eine Bäckerei in der Philipp-Heck-Straße (einstellige Hausnummern) eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die automatische Schiebetür auf und betraten anschließend den Innenraum. Im weiteren Verlauf öffneten sie mehrere Spinde und nahmen Geld aus diversen Wechselgeldkassen mit. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Verkehrskontrolle: Polizei zieht überwiegend positives Fazit - Maintal / Schöneck

(cb) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit dem Ziel der Erhöhung der Verkehrssicherheit führte die Polizeistation Maintal am Mittwoch zwischen 19 Uhr und Donnerstag 2.15 Uhr, umfangreiche stationäre sowie mobile Verkehrskontrollen durch. Unterstützt wurden sie hierbei durch Beamte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz.

Das Hauptaugenmerk dieser Kontrollen lag insbesondere in der Unterbindung sowie der Ahndung von Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Für die stationären Kontrollen wurden zwei Kontrollstellen in Bischofsheim und Büdesheim (Schöneck) eingerichtet. Nach Mitternacht setzten die eingesetzten Streifen die Maßnahmen in Form mobiler Verkehrskontrollen im gesamten Dienstgebiet fort. Dadurch konnten die Schutzleute flexibel verschiedene Straßenabschnitte überwachen und potenzielle Verstöße frühzeitig erkennen.

Während des mehrstündigen Einsatzes kontrollierten die Ordnungshüter insgesamt 53 Fahrzeuge und 69 Personen. Trotz des insgesamt überwiegend ordnungsgemäßen Verhaltens der Verkehrsteilnehmenden stellten die eingesetzten Beamten folgende Verstöße fest und ahndeten diese:

- zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - neun Verstöße gegen die vorgeschriebene Gurtpflicht - ein Fahrzeug mit defektem Abblendlicht - eine Mängelkarte aufgrund einer defekten Fahrzeugbeleuchtung

Die Kontrollmaßnahmen wurden von der Bevölkerung durchweg positiv aufgenommen. Sowohl Anwohnerinnen und Anwohner als auch Passantinnen und Passanten äußerten sich gegenüber den eingesetzten Polizeikräften anerkennend und begrüßten die sichtbare Präsenz der Polizei. Die positiven Rückmeldungen unterstreichen die Bedeutung regelmäßiger Verkehrskontrollen für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.

Das Polizeipräsidium Südosthessen wird daher auch zukünftig vergleichbare Kontrollmaßnahmen durchführen.

Offenbach, 23.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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