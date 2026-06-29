Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte entreißen Goldkette

Ludwigsburg (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann hielt sich am Freitag (26.06.2026), gegen 19.25 Uhr in der Marbacher Straße in Ludwigsburg auf, als neben ihm ein dunkelblauer Audi stoppte. Der Fahrer fragte den Mann nach einer Adresse, die dieser jedoch nicht kannte. Daraufhin hielt der Unbekannte dem 35-Jährigen ohne erkennbaren Grund eine Visitenkarte entgegen. Um nach dieser zu greifen, lehnte sich der Mann durch das geöffnete Beifahrerfenster in das Fahrzeug. Dabei griff die Beifahrerin völlig unvermittelt an eine Goldkette, die der 35-Jährige um den Hals trug, und entriss ihm diese gewaltsam. Während der Mann leichte Verletzungen erlitt, fuhren die Täter in Richtung Neckarweihingen davon. Die Kette dürfte einen Wert von rund 900 Euro haben.

Der Fahrer soll schwarze Haare und einen kurz geschnittenen Vollbart gehabt haben. Er trug eine weiße Brille sowie ein weißes T-Shirt und eine goldene Halskette. Die Beifahrerin wurde ebenfalls mit schwarzen Haaren beschrieben. Sie soll einen bis zu den Augen reichenden Pony gehabt haben, war braun gekleidet und trug ebenfalls eine goldene Halskette.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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