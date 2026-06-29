Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Unbekannte brechen in Supermarkt ein

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbestimmte Menge an Tabakwaren stahlen noch unbekannte Täter am frühen Montag (29.06.2026) in Oberstenfeld. Gegen 02.30 Uhr brachen die Unbekannten in einen Supermarkt in der Lichtenberger Straße ein, nahmen die Waren aus einem Regal im Kassenbereich und flüchteten kurz darauf mit einem dunkelblauen Audi in Richtung Lichtenberg.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Großbottwar in Verbindung zu setzen.

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