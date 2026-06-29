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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zehnjähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein zehn Jahre altes Kind am Sonntag (28.06.2026) von Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es gegen 17:50 Uhr in der Hohenzollernstraße in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 75-jährige VW-Lenkerin die Hohenzollernstraße in Richtung Arthur-Gruber-Straße. Auf Höhe eines Schwimmbades rannte plötzlich das zehnjährige Kind, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten und zwischen zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen hindurch, auf die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte die VW-Lenkerin einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht vermeiden. Durch die Kollision stürzte das Kind zu Boden und blieb mit schweren Verletzungen an der Unfallstelle liegen. Ein alarmierter Rettungshubschrauber flog das Kind in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in ein Krankenhaus. Die 75-jährige Fahrerin erlitt einen Schock, blieb aber durch die Kollision unverletzt. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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