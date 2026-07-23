Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Waldboden, Grünfläche und Holzstapel brannten: Polizei nahm Ermittlungen auf

Dreieich / Hanau (ots)

(me) Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand im Verlauf des Mittwochs, nachdem Unbekannte in Dreieich eine Grünfläche in der Rosenaustraße (20er-Hausnummern), einen Holzstapel in einem Wald im Bereich der Offenbacher Straße und in Klein-Auheim (Hanau) nahe der Straße "Alter Weiskircher Weg" etwa 25 Quadratmeter Waldboden in Brand setzten. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter den Rufnummern der Kriminalpolizei aus Offenbach (069 8098-1234) oder Hanau (06181 100-123) zu melden.

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