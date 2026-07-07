POL-OF: Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen: Polizei sucht Zeugen!
Hanau (ots)
(me) Am Dienstagmorgen, um kurz vor 9 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Lamboystraße/Oderstraße zu einem Zusammenstoß mit einer leicht verletzten Person. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Lenker eines Dacia auf der Oderstraße und wollte an der Kreuzung in die Lamboystraße einbiegen. An der Ampelanlage, die zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb war, achtete der 56-Jährige offenbar nicht auf die Vorfahrt eines auf der Lamboystraße fahrenden Mercedes und wurde von diesem seitlich erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Docker auf dessen Beifahrerseite. Der 56 Jahre alte Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Zeugen des Zusammenstoßes melden sich bitte auf dem Hanauer Revier (06181 100-120).
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