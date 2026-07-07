Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlicher Kabeldieb vorläufig festgenommen; Verdacht der exhibitionistischen Handlungen: Tatverdächtiger zeitnah festgenommen und in Fachklinik gebracht; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mutmaßlicher Kabeldieb vorläufig festgenommen - Offenbach

(fg) Dank einer aufmerksamen Zeugin nahmen herbeigeeilte Polizeistreifen am späten Montagabend, kurz nach 23 Uhr, einen mutmaßlichen Kabeldieb nahe einer Baustelle vorläufig fest. Die Zeugin meldete sich am Abend bei den Ordnungshütern und gab an, dass zwei Personen Kabeltrommeln über einen Baustellenzaun in der Beethovenstraße heben würden. Als sich die beiden ertappt fühlten, flohen sie zunächst. Einen Verdächtigen im Alter von 40 Jahren machten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten während der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich ausfindig. Der vorläufig Festgenommene musste mit zum Revier, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Des Weiteren wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet, da der 40-Jährige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden sein Mobiltelefon, mutmaßliches Tatwerkzeug und dessen Autoschlüssel beschlagnahmt. Nach dem Komplizen wird nach wie vor gesucht. Weitere Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Verdacht der exhibitionistischen Handlungen: Tatverdächtiger zeitnah festgenommen und in Fachklinik gebracht - Offenbach

(me) Er soll sich am Montagnachmittag in der Ottersfuhrstraße gegenüber einer Fußgängerin entblößt haben: So die Vorwürfe gegen einen 27-Jährigen, den die Beamten aus Offenbach zeitnah ausfindig machten und vorläufig festnahmen. Um kurz vor 17 Uhr soll sich der Beschuldigte in der Nähe einer 23 Jahre alten Frau die Hose heruntergezogen haben. Die im Anschluss folgerichtig informierten Ordnungshüter machten im Rahmen ihrer Fahndung zeitnah den Tatverdächtigen ausfindig und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen gegen ihn ein. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige an eine Fachklinik übergeben. Hinweise nimmt die Wache des Polizeireviers unter der 069 8098-5100 entgegen.

3. Auseinandersetzung an Bushaltestelle: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Offenbach

(fg) Nach einer Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in der Erich-Ollenhauer-Straße im Bereich der 30er-Hausnummern, die sich vergangenen Mittwoch (1. Juli 2026), gegen 21 Uhr ereignete, ermittelt die Polizei und sucht nach wie vor nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei 15 Jahre alte Teenagerinnen im Bus der Linie 101 vom Marktplatz bis zur Erich-Ollenhauer-Straße unterwegs. Im Bus sei es zunächst zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Jugendlichen und einem Mann gekommen. Diesem sei eine verbale Provokation der beiden 15-Jährigen vorausgegangen. An der Zielhaltestelle sind die beiden Teenagerinnen sodann, gemeinsam mit weiteren Fahrgästen, ausgestiegen. Anschließend kam es dann aus unbekannten Gründen zu einer Rangelei mit aussteigenden Personen. Eine Unbekannte habe einer der 15-Jährigen in den Bauch geschlagen. Im weiteren Verlauf sei ein Mann, der kein Fahrgast war, hinzugekommen und habe das Duo unter anderem beleidigt und bedroht. Außerdem habe er eine der Jugendlichen am Arm gepackt, wovon diese Schmerzen davontrug. Der Gesuchte war etwa 1,85 Meter groß, hatte einen kurzen Vollbart und eine schlanke Statur. Er trug eine graue, kurze Hose, ein schwarzes T-Shirt und graue Turnschuhe. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

4. Zeugensuche nach Kellereinbruch - Offenbach

(fg) Nach einem Kellereinbruch in der Straße "Hafeninsel" (20er-Hausnummern) am frühen Dienstagmorgen, gegen 3 Uhr, ermittelt die Kripo und bittet Zeugen, sich zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter zunächst Zutritt zu dem Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhauses. Dort hebelte der Unbekannte die Gittertür zu den Kellerabteilen auf, um anschließend die Schlösser von zwei Parzellen aufzubrechen. Hierbei wurde er jedoch gestört, weshalb er in unbekannte Richtung flüchtete. Ob der 1,80 Meter bis 1,85 Meter große und circa 45 Jahre alte Einbrecher etwas mitnahm, steht noch nicht fest. Er hatte kurze, dunkle Haare und einen Dreitagebart. Er war mit einem weißen Tanktop mit schwarzer Aufschrift bekleidet und hatte einen neongrünen Fahrradrucksack dabei. Hinweise bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

5. Polizei sucht nach Unfall weiterhin nach unbekanntem E-Scooter-Fahrer - Offenbach

(fg) Bereits am 19. Juni (Freitagmorgen, gegen 7.50 Uhr) ereignete sich in der Bieberer Straße (260er-Hausnummern) ein Zusammenstoß zwischen einem unbekannten E-Scooter-Fahrer und einer Radfahrerin. Im Zuge der Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort suchen die Ordnungshüter nach wie vor nach dem etwa 12 Jahre alten E-Scooter-Fahrer. Dieser sei in Höhe der Straße "Bierbrauerweg" über den abgesenkten Gehweg auf die Fahrspur in Richtung Innenstadt gefahren und habe hierbei die von links kommende, vorfahrtsberechtigte E-Bike-Fahrerin übersehen. Die 56-jährige Offenbacherin stürzte und zog sich eine Fraktur ihres linken Arms zu. Der sehr schlanke Junge, der 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß war, half der Gestürzten beim Aufstehen und machte sich danach davon. Er hatte dunkle, lockige Haare. Zeugen der Verkehrsunfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699.

6. Zeugensuche nach Diebstahl von Damenrädern - Offenbach

(me) Am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, lud ein noch unbekannter Langfinger insgesamt drei offenbar unverschlossene Fahrräder in der Pirazzistraße in einen Mercedes Sprinter mit ausländischen Kennzeichenschildern und fuhr mit diesen in unbekannte Richtung davon. Bei den eingeladenen Bikes soll es sich um Damenräder mit heller Bereifung gehandelt haben.

Zu der Person liegt den Beamten aus Offenbach folgende Personenbeschreibung vor:

- circa 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß - dunkle, kurze Haare - trug ein dunkles T-Shirt und eine Jeans

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Diebstahls und den Besitzern der Räder. Die Wache des Polizeireviers ist telefonisch unter der 069 8098-5100 erreichbar.

7. Weißer Golf und Fahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Offenbach

(me) In der Hermann-Steinhäuser-Straße (60er-Hausnummern) kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des vermeintlichen Verursachers. Der Fahrer eines weißen Golfs mit F-Kennzeichenschildern soll gegen 23 Uhr im Bereich der Ziegelstraße / Karlstraße ein Stopp-Schild missachtet haben und in die Kreuzung hineingefahren sein. Ein vorfahrtsberechtigter Lenker eines E-Scooters stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Da der Auto-Lenker seine Fahrt einfach fortsetzte, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich auf der Wache des Reviers im Spessartring unter der 069 8098-5100 zu melden.

8. Offenbar keine Beute bei Einbruch - Offenbach

(me) Drei Gauner brachen am frühen Dienstagmorgen gewaltsam mehrere Garagentore auf und zerstörten eine Fensterscheibe bei ihrer Suche nach brauchbarer Beute. Zuvor überwand das zwischen 1,70 Meter und 1,85 Meter große Trio den Zaun des Geländes in der Von-Behring-Straße (150er-Hausnummern), indem sie ein Loch in diesen hineinschnitten. Bislang ist unklar, ob die Einbrecher fündig wurden. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr in diesem Bereich verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, nehmen bitte mit der Kriminalpolizei (069 8098-1234) Kontakt auf.

9. Unfallflucht in der Ludwigstraße: Polizei bittet um Hinweise - Rodgau

(me) Am Montag, gegen 11.45 Uhr, kam es im Ortsteil Jügesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Wagenlenker, der als etwa 60 Jahre alt, grauhaarig und Brillenträger beschrieben werden kann, soll bei der Vorbeifahrt mit seinem weißen Kleinwagen mit OF-Kennzeichenschildern an einem BMW X3 hängen geblieben sein. Nach der leichten Kollision sei der Autofahrer in unbekannte Richtung davongefahren. Die ermittelnden Beamten aus Heusenstamm sind für Hinweise unter der 06104 6908-0 erreichbar.

10. Mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Neu-Isenburg / Dreieich

(me) Die Polizei ermittelt derzeit wegen mehrerer Aufbrüche in sogenannte "Handwerkerfahrzeuge". Bislang sind bei den Beamten aus Neu-Isenburg fünf solcher Taten bekannt geworden. In allen Fällen schnitten die Unbekannten die Bordwand der Wagen auf, um diese zu öffnen. In zwei Fällen nahmen die Gauner im Anschluss daran verschiedene Werkzeuge im Wert von etwa 4.000 Euro mit. Der genaue Sachschaden kann derweil noch nicht beziffert werden, dürfte aber ebenfalls in die Tausende gehen. Die Wagen wurden in der Zeit zwischen Freitag (3. Juli) und Montagmorgen (6. Juli) angegangen und standen in der Straße "Dreiherrnsteinplatz", der Nachtigallenstraße sowie der Otto-Hahn-Straße und der Philipp-Reis-Straße. Die Kripo aus Offenbach (069 8098-1234) nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang entgegen.

11. Einbrecher waren in Seniorenwohnheim zugange: Zeugen gesucht! - Dreieich

(fg) Auf rund 5.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte bei einem Einbruch in die Büroräumlichkeiten eines Seniorenheims in der Taunusstraße in Dreieichenhain verursacht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die Unbekannten im Inneren insgesamt mindestens einen Büroraum auf und durchwühlten sowie durchsuchten im Anschluss diverse Schränke. Ob die Eindringlinge fündig wurden, steht bislang nicht fest. Die Tat wurde der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet und dürfte sich in der Nacht zuvor zugetragen haben. Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer 069 8098-1234 für Zeugenhinweise zu erreichen.

12. Flaschenwurf führte zu Ohrfeige: Zeugensuche der Polizei - Langen

(me) Etwa 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, schlank, schwarzes Basecap, Sonnenbrille, graues T-Shirt, schwarze sowie kurze Hose, blauer Rucksack, Mountainbike: Ein Radler mit dieser Personenbeschreibung soll am Sonntag, gegen 19.45 Uhr, einen 18-Jährigen geohrfeigt haben. Der Radler habe zuvor eine Flasche in einen Mülleimer werfen wollen und diesen verfehlt. Daraufhin habe es zudem ein kurzes Wortgefecht gegeben. Die Beamten aus Langen ermitteln nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und suchen nach Zeugen des Geschehens, welches in der Nähe eines Felds in der Straße "Im Loh" stattfand. Diese können sich auf der Wache der Polizeistation unter der 06103 9030-0 melden.

13. BMW beim Vorbeifahren gestreift - Langen

(me) Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand am vergangenen Wochenende an einem BMW mit OF-Kennzeichenschildern. Die Ordnungshüter aus Langen ermitteln nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der Unfall soll sich zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 12 Uhr, in den einstelligen Hausnummern der Sofienstraße ereignet haben. Offenbar befuhr der Unbekannte die Straße und touchierte beim Vorbeifahren den abgestellten Wagen. Die Wache der Polizeistation ist unter der 06103 9030-0 für Hinweisgeber erreichbar.

14. Goldschmuck bei Einbruch geklaut: Wer hat etwas gesehen? - Seligenstadt

(me) Hochwertigen Goldschmuck erbeutete ein Unbekannter bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Berliner Straße (30er-Hausnummern). Zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 15 Uhr, drang der Langfinger gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und nahm die Beute mit. Die Ermittler des Einbruchskommissariats suchen nun nach Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Die Beamten aus Offenbach sind unter der 069 8098-1234 für Hinweisgeber erreichbar.

Offenbach, 07.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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