Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Scooter-Fahrer stürzte: Rettungshubschrauber im Einsatz

Hanau (ots)

(me) Noch unklar sind die Umstände eines Verkehrsunfalls von Montagmittag, bei dem sich ein 15 Jahre alter Lenker eines E-Scooters schwere Verletzungen zuzog. Gegen 12.35 Uhr wurden die Beamten des Hanauer Polizeireviers über den Unfall in der Ludwigstraße informiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Teenager die Straße mit einem offenbar nicht konformen Elektrokleinstfahrzeug entlanggefahren und im weiteren Verlauf zu Fall gekommen sein. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Fahrer per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Diese melden sich bitte unter der 06181 100-120 auf der Wache des Reviers.

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