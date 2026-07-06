Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter soll sich entblößt haben: Polizei sucht Zeugen; Audi Q5 gestohlen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannter soll sich entblößt haben: Polizei sucht Zeugen - Hanau

(fg) Ein Unbekannter soll sich am Donnerstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, in der Waldstraße (Landesstraße 3309) in Höhe der dortigen Unterführung in Großauheim in einem Gebüsch mit heruntergelassener Hose aufgehalten haben. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte dies beobachtet und eine vorbeifahrende Streife der Wachpolizei angesprochen. Der Unbekannte, bei dem es sich wohl um einen Wohnsitzlosen gehandelt haben dürfte, konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Mann war oberkörperfrei und habe ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

2. Rücknahme Vermisstensuche - Hanau / Saarbrücken

(fg) Mitte Juni wurde öffentlich nach einer 16 Jahre alten Jugendlichen gesucht. Da die Teenagerin wieder da ist, wird die Vermisstenfahndung hiermit zurückgenommen.

3. Vermisster ist wieder da - Hanau / Mühlheim am Main

(fg) Der seit dem 28. Juni 2026 vermisste 32-Jährige ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

4. Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden bei Zusammenstoß: Zeugensuche der Polizei - Maintal

(me) Die Ordnungshüter aus Maintal sind weiterhin auf der Suche nach Zeugen eines Zusammenstoßes vom Montagmorgen (29. Juni). Nach den derzeitigen Ermittlungen befuhr der Lenker eines schwarzen Fords gegen 4.50 Uhr die Straße "Am Kreuzstein" in Richtung der Auffahrt zur Autobahn 66 und stieß beim Abbiegen mit einem ihm entgegenkommenden grauen Peugeot zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurden die beiden Insassen des 3008 schwer verletzt. Der Fahrer des Fiesta verletzte sich indessen leicht. Alle drei wurden für ihre weitere medizinische Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an beiden Wagen dürfte 20.000 Euro übersteigen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Abschleppmaßnahmen war die Straße kurzzeitig gesperrt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeistation in der Edisonstraße unter der Rufnummer 06181 4302-0 in Verbindung.

5. Geldkassette aus Burgerladen entwendet: Zeugen gesucht! - Maintal

(fg) In Dörnigheim sind Unbekannte in der Kennedystraße (70er-Hausnummern) in einen dortigen Burgerladen eingebrochen und haben eine Geldkassette sowie ein Trinkgeldgefäß aus dem Kassenbereich entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagmorgen, 7.40 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Innere des Restaurants. Anschließend flohen sie über die Schiebetür des Eingangsbereichs in Richtung eines Feldwegs. Die zuvor geklaute Kasse konnte ohne das darin enthaltene Bargeld in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

6. Streit endete mit Frakturen: Zeugen gesucht! - Maintal

(me) Eine Auseinandersetzung am Samstagmittag im Bereich der Kennedystraße zwischen zwei Männern endete für einen der beiden offenbar mit mehreren gebrochenen Fingern und Schwellungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der spätere Verletzte einer Frau zur Hilfe geeilt. In der Folge soll der Unbekannte mit einem Motorradhelm auf den 28-Jährigen eingeschlagen und ihm dadurch die Verletzungen zugefügt haben. Hiernach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Wache der Polizeistation in Maintal ist für Hinweisgeber unter der 06181 4302-0 erreichbar.

7. Audi Q5 gestohlen - Langenselbold

(me) Die Polizei wurde am Freitag (3. Juli) über den Diebstahl eines Audis informiert. Der braune SUV stand zur Tatzeit auf einem Firmengelände in der Straße "Am Seegraben" und wurde mutmaßlich bereits zwischen dem 5. Juni und dem 3. Juli entwendet. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Q5 zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweisgeber können sich telefonisch unter der 06181 100-123 bei den Ermittlern aus Hanau melden.

8. Nach Zusammenstoß auf Parkplatz: Roter Wagen und unbekannte Lenkerin gesucht - Nidderau

(me) Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Da die Verursacherin nicht vor Ort blieb oder den Schaden bei der Polizei meldete, ermitteln die Beamten aus Langenselbold wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr sei eine blonde Frau mit einem roten Wagen gegen einen grauen Audi Q5 mit FB-Kennzeichenschildern gefahren und habe so an diesem einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Hiernach habe die Dame das Gelände in der Friedberger Straße (80er-Hausnummern) in unbekannte Richtung verlassen. Die Wache der Polizeistation nimmt Hinweise unter der 06183 91155-0 entgegen.

9. Mutmaßlicher Geldabholer vorläufig festgenommen - Gelnhausen

(fg) Polizeibeamte nahmen am Samstagnachmittag einen mutmaßlichen Geldabholer im Rahmen der Fahndung nach einer vorherigen Geldübergabe in der Franklinstraße vorläufig fest. Gegen den 19-Jährigen aus dem Wetteraukreis wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde einer Seniorin aus Gelnhausen via Telefon eine der bekannten Maschen am Telefon vorgegaukelt. Es habe mehrere Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben, weshalb das Vermögen "gesichert" werden müsse. Nach einer erfolgten Abholung konnte die Polizei, die folgerichtig alarmiert worden war, den Verdächtigen stellen und vorläufig festnehmen. Der 19-Jährige musste mit zur Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Im Rahmen der Fluchtwegabsuche waren auch Polizeihunde im Einsatz. Zeugen, die am Samstagnachmittag im Bereich der Franklinstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

10. Unbekannter trat Radfahrer: Zeugen gesucht! - Hasselroth

(fg) Nach einem Vorfall im Straßenverkehr am Sonntagnachmittag an der Landesstraße 3339 ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein bislang unbekannter Autofahrer kurz nach 15 Uhr auf der Landesstraße 3339 von Langenselbold kommend in Richtung Neuenhaßlau unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Langenselbold habe der Unbekannte den Radfahrer überholt und diesen während des Überholvorgangs lautstark aufgefordert, den Radweg zu benutzen. Zudem habe er den Zweiradfahrer beleidigt.

Anschließend sei der Unbekannte bis zu einer nahegelegenen Bushaltestelle gefahren, habe seinen Wagen auf einem Feldweg abgestellt und sei ausgestiegen. Im weiteren Verlauf habe der etwa 1,80 Meter große Mann gegen den Oberkörper des vorbeifahrenden Radlers getreten, sodass dieser stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der am Rennrad entstandene Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Der Autofahrer war 25 bis 30 Jahre alt und hatte eine muskulöse Statur. Er trug ein beiges Oberteil, eine beige Mütze und eine schwarze Jogginghose. An dem schwarzen VW Polo waren HU-Kennzeichenschilder angebracht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

11. Auf Frontscheibe und Motorhaube eingeschlagen - Schlüchtern

(me) Circa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, sportliche Figur, dunkle Haare, Brillenträger, helles T-Shirt, dunkle Shorts: Ein Mann mit dieser Beschreibung soll am Freitagmorgen mit seinen Fäusten auf einen Wagen eingetrommelt haben, weshalb die Beamten aus Schlüchtern wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermitteln und in diesem Zusammenhang nach Zeugen suchen. Gegen 8.15 Uhr sei der Lenker eines Ford durch die Wassergasse gefahren und dort von dem Unbekannten angesprochen worden. In der Folge habe der Gesuchte mit seinen Fäusten auf die Motorhaube sowie die Frontscheibe eingeschlagen und sich hiernach in unbekannte Richtung entfernt. An dem silbernen Transit sei hierdurch ein Schaden in Form von Dellen entstanden. Zeugen des Vorfalls, melden sich bitte unter der 06661 9610-0 bei der Station in der Lotichiusstraße.

12. Sonnensegel und Zaun von Kindergarten beschädigt: Wer hat etwas gesehen? - Sinntal

(me) Rund 1.000 Euro Sachschaden richteten Unbekannte zwischen Freitag (26. Juni) und Sonntag (28. Juni) auf dem Gelände eines Kindergartens im Seemeweg an, indem diese einen Zaun und ein Sonnensegel beschädigten. Die Polizei ermittelt daher wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Hausfriedensbruchs und bittet Zeugen, sich unter der 06661 9610-0 bei den Gesetzeshütern aus Schlüchtern zu melden.

Offenbach, 06.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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