PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Teleskoplader geriet in Kuhstall in Brand

Steinau an der Straße - OT Ulmbach (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es kurz nach 18 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr auf dem Weiherhof in Ulmbach, einem Ortsteil von Steinau an der Straße.

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein in einem Kuhstall stehender Teleskoplader in Brand. Die Anwohner begannen umgehend mit der Löschung und konnten so eine Ausweitung des Feuers auf das Gebäude verhindern. Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und nahm ihrerseits die Brandbekämpfung auf.

Glücklicherweise wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Offenbach am Main, 04.07.2026, Pradel, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 08:55

    POL-OF: Küchenbrand löst Feuerwehreinsatz in Wohnhaus aus

    Rodgau Nieder-Roden (ots) - Heute Morgen kurz nach halb acht meldeten Anwohner der Hainburgstraße in Rodgau Nieder-Roden (Hausnummer im Bereich der 20er) einen Küchenbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Feuers auf andere Bereiche des Hauses verhindert werden. Dennoch ist das Einfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf zehntausend Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 13:48

    POL-OF: Alleinunfall: Motorradfahrer kam mit Rettungshubschrauber in Krankenhaus

    Marjoß / Steinau (ots) - (fg) Nach einem Alleinunfall auf der Landesstraße 3196 zwischen Marjoß und Steinau kam ein Motorradfahrer aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Landesstraße wurde hierzu kurzzeitig voll gesperrt. Die Unfallursache ist bislang unklar. Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren