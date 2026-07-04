Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Teleskoplader geriet in Kuhstall in Brand

Steinau an der Straße - OT Ulmbach (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es kurz nach 18 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr auf dem Weiherhof in Ulmbach, einem Ortsteil von Steinau an der Straße.

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein in einem Kuhstall stehender Teleskoplader in Brand. Die Anwohner begannen umgehend mit der Löschung und konnten so eine Ausweitung des Feuers auf das Gebäude verhindern. Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und nahm ihrerseits die Brandbekämpfung auf.

Glücklicherweise wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Offenbach am Main, 04.07.2026, Pradel, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell