Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Rollerdiebstahl: Schnelle Festnahme von zwei Tatverdächtigen; Jugendlicher mit Reizstoffsprühgerät angegangen: Zeugen gesucht!; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Nach Rollerdiebstahl: Schnelle Festnahme von zwei Tatverdächtigen - Offenbach

(me) Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls, der Sachbeschädigung und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs: So lauten die Vorwürfe gegen zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren, die am frühen Montagmorgen einen Roller von Peugeot gestohlen haben sollen. Um kurz vor 1 Uhr wurde die Polizei durch eine Anwohnerin über drei Jugendliche informiert, die einen schwarzen Roller und einen E-Scooter entlang der Straße "Elsawaweg" schieben würden. Bei Erblicken der alarmierten Streife soll das Trio daraufhin die Beine in die Hand genommen haben und geflohen sein. Im Zuge der Nacheile konnten die Beamten zwei der drei Personen stellen und vorläufig festnehmen. Bei der Absuche des Fluchtwegs fanden die Gesetzeshüter aus Offenbach entsprechendes Tatwerkzeug zum Überwinden von technischen beziehungsweise mechanischen Sicherungen auf und stellten dieses sicher. Das schwarze Kleinkraftrad, an dem die Beamten entsprechende Aufbruchspuren feststellten, wurde wieder an den Besitzer ausgehändigt. Die beiden Festgenommenen wurden im weiteren Verlauf an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

2. Jugendlicher mit Reizstoffsprühgerät angegangen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Ein Jugendlicher wurde bei einem verabredeten Verkaufsgeschäft am Freitagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, in der Schloßstraße (50er-Hausnummern) von einem bis dato Unbekannten mit einem Reizstoffsprühgerät angegangen. Der etwa 18 Jahre alte Täter, der dunkle sowie lockige Haare hatte und mit einem schwarzen T-Shirt mit Kapuze bekleidet war, machte sich anschließend davon. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 13-Jährige eine Schreckschusspistole erwerben wollen; nach dem Kauf und der Übergabe des Bargeldes war es jedoch zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. Aufgrund des Kaufgeschäfts wurde zudem ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen den Jugendlichen aus dem Main-Kinzig-Kreis eingeleitet. Die Waffe wurde sichergestellt, die Erziehungsberechtigten informiert. Nach dem Täter wird nach wie vor gesucht. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo.

3. Streitigkeiten uferten aus: Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volkverhetzung und Beleidigung - Offenbach

(fg) Mehrere Personen gerieten in der Jahnstraße (einstellige und 10er-Hausnummern) am frühen Sonntagmorgen in verbale Streitigkeiten. Diese uferten derart aus, dass die Polizei nun gegen einen 27-Jährigen wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Im Zuge der Streitigkeiten sei eine Familienangehörige des Verdächtigen ebenfalls verbal angegangen worden; daher ermittelt die Polizei zudem wegen des Verdachts der Beleidigung. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich der Streit aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Lautstärke der Personen, die sich auf einer dortigen Dachterrasse befanden. Der Tatverdächtige soll diese lautstark zur Einhaltung der Nachtruhe aufgefordert haben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht und entsprechende Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei.

4. Bei Brand in Altenwohnheim: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz - Offenbach

(me) Eine verletzte Person und etwa 400.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Brandes in der Nacht zum Montag. Um kurz vor Mitternacht wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei über das Feuer in einem Altenwohnheim im Lämmerspieler Weg (40er-Hausnummern) informiert. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und so mutmaßlich Schlimmeres verhindern. Eine 73-jährige Bewohnerin musste derweil schwer verletzt in eine Fachklinik gebracht werden. Im Zuge der nun eingeleiteten Ermittlungen suchen die Beamten aus Offenbach nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

5. Kind bei Zusammenstoß mit Opel Astra verletzt - Offenbach

(me) Am Montag, um kurz vor 12 Uhr, wurde ein zweijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhr der Lenker eines Opels auf der Von-Behring-Straße in Richtung Stiftstraße. Das Kleinkind sei unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen und in der Folge von dem grauen Astra erfasst worden. Durch die Kollision wurde das Mädchen nach den derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, welche den Zusammenstoß beobachtet haben, nehmen bitte mit dem Polizeirevier (069 8098-5100) Kontakt auf.

6. Vermisste wieder da - Offenbach

(me) Die seit Dienstag (30. Juni) vermisste 103-Jährige konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Vermisstensuche wird daher zurückgenommen.

7. Pfefferspray ins Gesicht gesprüht: Zeugensuche! - Mühlheim am Main

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen wurde einem 22-Jährigen am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, an einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof Pfefferspray in dessen Gesicht gesprüht. Weshalb es dazu kam, ist unbekannt. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen, die zunächst vor Ort behandelt wurden. Im weiteren Verlauf kam er in ein Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main.

8. Geparkter Van touchiert: Zeugensuche der Polizei - Dietzenbach

(me) Zwischen Montag (29. Juni), 8 Uhr und Mittwoch (1. Juli), 12 Uhr, richtete ein noch unbekannter Wagenlenker einen Schaden von circa 2.000 Euro an einem grauen Van an und fuhr hiernach in unbekannte Richtung davon. Mutmaßlich rangierte der Verursacher sein Auto auf der Straße "Am Steinberg" (90er-Hausnummern) und kollidierte in diesem Zuge mit dem am Straßenrand geparkten Peugeot. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Dietzenbach (06074 837-0).

9. Scheibe mit Kanalschachtdeckel eingeworfen: Kripo sucht Zeugen! - Dietzenbach

(fg) Mit einem Kanalschachtdeckel schmissen Unbekannte vergangenes Wochenende eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Wiesenstraße (einstellige Hausnummern) ein. Anschließend kletterten die Täter ins Innere und durchsuchten mehrere Räume; ob sie etwas mitnahmen, steht bislang nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die zwischen Freitagmorgen, 6 Uhr und Montagmorgen, 0.05 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

10. Anhänger in der Ahornstraße beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Rödermark

(me) Offenbar beim Einparken stieß ein Autofahrer gegen einen Anhänger mit DA-Kennzeichenschildern und beschädigte diesen im Bereich der Anhängerkupplung. Laut den bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Unfall zwischen Mittwoch, (1. Juli), 19 Uhr und dem Folgetag, 12 Uhr. Zeugen, die im Bereich der einstelligen Hausnummern der Ahornstraße Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei aus Dietzenbach unter der 06074 837-0 in Verbindung.

11. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Dieburger Straße - Langen

(fg) Auf rund 8.500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagmorgen an zwei in der Dieburger Straße abgestellten Autos verursachte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verursacher davon. Eine Fußgängerin hatte die Unfallflucht, die sich gegen 0.45 Uhr ereignete, in der Höhe des Schwimmbads gesehen und folgerichtig die Polizei informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein Skoda Roomster und ein Kia Ceed beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um ein blaues Auto mit OF-Kennzeichenschildern gehandelt haben. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

12. Kind leicht im Gesicht verletzt: Polizei sucht Zeugen - Langen

(me) Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am Dienstag (23. Juni) in einem Verkaufsgeschäft in der Liebigstraße (einstellige Hausnummern) zugetragen haben soll. Gegen 16 Uhr befand sich ein Vierjähriger mit seiner Mutter in dem Laden und wurde in der Folge offenbar durch die Handtasche einer noch unbekannten Kundin im Gesicht verletzt. Noch unklar ist, wie es dazu gekommen ist. Zur Klärung des Sachverhalts werden Zeugen und die noch unbekannte Beteiligte gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation (06103 9030-0) zu melden.

Zu der Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 1,70 Meter groß, kräftige Statur - blonde Haare - trug eine Brille, ein helles Top und eine schwarze Leggings

13. Auseinandersetzung in Shisha-Bar: Polizei sucht Zeugen - Dreieich

(fg) In Sprendlingen kam es am Sonntagmorgen, kurz nach 5 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Weshalb es zu dem handfesten Streit in der Shisha-Bar in der Darmstädter Straße (60er-Hausnummern) kam, ist bislang unbekannt und Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme fanden Polizeibeamte ein Reizstoffsprühgerät, eine Eisenstange und einen Schlagstock auf und stellten diese sicher.

Zwei Beteiligte zogen sich Platzwunden zu, die medizinisch versorgt werden mussten; neun weitere, darunter auch unbeteiligte Gäste, erlitten Augenreizungen. Ein Verdächtiger im Alter von 29 Jahren aus dem Landkreis Offenbach wurde ausfindig gemacht.

Weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

Offenbach, 06.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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