Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Antonia Kliacko

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Offenbach (ots)

(me) Wo ist Antonia Kliacko? Das fragt die Kriminalpolizei aus Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 103 Jahre alten Vermissten.

Die Seniorin wurde letztmalig am Dienstag (30. Juni) gegen 16 Uhr in der Schäferstraße gesehen.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 1,60 Meter groß, - kurze weiße Haare - trägt vermutlich ein helles Oberteil und eine helle Hose mit schwarzen Punkten.

Die Gesuchte könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort zu Antonia Kliacko geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Polizei in Offenbach oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: Privat).

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