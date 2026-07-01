Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trickbetrüger entwendeten Schmuck;Zeugensuche nach Einbruch in Bar: Trio brach Tür und Spielautomaten auf; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Trickbetrüger entwendeten Schmuck - Hanau

(me) Unter dem Vorwand, er müsse die Wasserzähler ablesen, gelangte am Dienstagnachmittag ein etwa 35 Jahre alter und circa 1,70 Meter großer Mann in die Wohnung einer Seniorin in der Karlsbader Straße. Gegen 14.45 Uhr klingelte es an der Tür der Rentnerin. Nach einem kurzen Gespräch wurde der Gauner hineingelassen. In einem unbeobachteten Moment verschaffte sich mutmaßlich ein Komplize ebenfalls Zutritt zur Wohnung und durchsuchte diese, während die Bewohnerin abgelenkt war. Mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro verschwand der Unbekannte wieder und anschließend auch sein Partner. Die Polizei nahm daraufhin umgehend die Ermittlungen auf. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an das Hanauer Polizeirevier (06181 100-120).

2. Zeugensuche nach Einbruch in Bar: Trio brach Tür und Spielautomaten auf - Hanau

(fg) Drei maskierte und Handschuhe tragende Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen in eine Bar in der Ludwigstraße in Steinheim eingebrochen. Zwischen 1.05 Uhr und 1.30 Uhr hebelten die Einbrecher zunächst die Eingangstür und im weiteren Verlauf zwei in der Bar befindliche Spielautomaten auf. Außerdem durchwühlten sie mehrere Schubladen sowie Schränke. Mit Bargeld machten sie sich anschließend über den zuvor genutzten Einstiegsweg davon.

Aufgrund vorliegender Videosequenzen sucht die Polizei mit nachfolgenden Personenbeschreibungen nach den drei Tätern:

Täter 1:

- trug eine Daunenjacke, Jeans und Sportschuhe - schlanke Statur

Täter 2:

- war mit einem Kapuzenpullover, Jeans und Sportschuhen bekleidet - soll auffallend klein gewesen sein (etwa 1,40 Meter groß)

Täter 3:

- trug einen Kapuzenpulli - "mittlere Größe" und schlanke Statur

Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

3. Meinungsverschiedenheiten endeten mit dem Einsatz von Reizstoff: Ermittlungen gegen 18-Jährigen eingeleitet - Hanau

(me) Die Polizei ermittelt seit dem frühen Mittwochmorgen gegen einen 18-Jährigen aus Hanau wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet der Heranwachsende gegen 0.30 Uhr mit einem 17-Jährigen im Bereich der Frankfurter Landstraße (40er-Hausnummern) in Streit. Im weiteren Verlauf habe der Ältere den Jüngeren mit einer Reitstoffpistole im Gesicht verletzt und sich hiernach von der Örtlichkeit entfernt. Beamte des Hanauer Polizeireviers konnten den Tatverdächtigen zeitnah ermitteln und stellen. Er musste die Beamten unter anderem zu seiner erkennungsdienstlichen Behandlung begleiten. Zeugenhinweise werden über die Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

4. Bargeld aus Wohnhaus entwendet: Wer hat etwas beobachtet? - Gelnhausen

(me) Rund 100 Euro erbeutete ein unbekannter Langfinger im Verlauf des Montags, nachdem sich dieser widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnhaus im Ortsteil Meerholz verschafft hatte. Zwischen 14 Uhr und 17 Uhr betrat der Einbrecher das Grundstück in der Oberdorfstraße (10er-Hausnummern), begab sich in den rückwärtigen Bereich, überwand dort eines der Fenster und stibitzte letztendlich eine Geldkassette aus dem Einfamilienhaus. Mit seiner Beute verschwand der Eindringling hiernach wieder in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo aus Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Geldschein entrissen und Pfefferspray gesprüht: Zeugensuche! - Gelnhausen

(fg) Zwei Täter entrissen am Dienstagabend einem 18-Jährigen im Bereich des Parkplatzes "Müllerwiese" in der Straße "An der Zehntscheune" einen Geldschein und flüchteten in Richtung Main-Kinzig-Forum. Beim Hinterherlaufen habe einer der Unbekannten Pfefferspray auf den jungen Mann aus Bad Soden-Salmünster und dessen Begleiter gesprüht. Letztlich machte sich das etwa 1,70 Meter große Duo davon. Der 18-Jährige und sein Begleiter, die sich kurz vor 20 Uhr auf dem Parkplatz aufgehalten hatten, erlitten Augenreizungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Täter 1:

- trug ein rotes beziehungsweise neonfarbenes T-Shirt - hatte eine kurze Hose an

Täter 2:

- trug ein dunkles T-Shirt und eine dunkle, kurze Hose

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

6. 300 Euro bei Wechseltrick ergaunert - Schlüchtern

(me) "Könnten Sie mir vielleicht Geld für den Parkautomaten wechseln?", dürfte der Wortlaut eines noch unbekannten Gauners geklungen haben, als dieser am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, eine Dame angesprochen hatte. Nachdem die hilfsbereite Passantin ihren Geldbeutel herausgeholt hatte, griff der Langfinger in einem unbeobachteten Moment zu und entnahm mehrere Scheine aus der Geldbörse. Mit einer Beute von etwa 300 Euro machte er sich hiernach aus der Straße "An den Lindengärten" in unbekannte Richtung davon. Die Polizei aus Schlüchtern ist für Hinweisgeber unter der 06661 9610-0 erreichbar.

Offenbach, 01.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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