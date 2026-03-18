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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter berauschenden Mitteln gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Parkstraße, Dienstag, 17.03.2026, 17.05 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 17.05 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Northeim. Der 36-Jährige befuhr die Parkstraße in Northeim. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen möglichen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln schließen lassen kann. Ein Drogenvortest war nicht möglich, weshalb auf freiwilliger Basis eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Dem Northeimer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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