Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladendiebe entwenden Mobiltelefone

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Schweringstraße;

Tatzeit: 11.02.2026, 17.35 Uhr;

Zwei Ladendiebe entwendeten am Mittwoch in Gronau vier Smartphones der Marke Apple. Die bislang unbekannten Täter ließen sich in dem Geschäft an der Schweringstraße beraten, während sich der Verkäufer ins Lager begab, um die gewünschte Ware zu holen. Währenddessen rissen die Täter die Geräte aus den fest montierten Diebstahlsicherungen und flüchteten aus dem Verkaufsraum in Richtung Pumpenstraße / Parkstraße. Die Personen werden wie folgt beschrieben: beide etwa 25 - 30 Jahre alt, circa 1,70 und 1,75 Meter groß, vollständig schwarz gekleidet. Beide sprachen Deutsch mit Akzent. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

