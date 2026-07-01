Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Katharina Marino?

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Mühlheim am Main (ots)

Wo ist Katharina Marino? Das fragt die Kriminalpolizei aus Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 13 Jahre alten Vermissten.

Die 13-Jährige wurde letztmalig am Dienstag (16. Juni) gegen 19 Uhr in der Straße "Südring" gesehen. Die Gesuchte könnte sich auch im Main-Kinzig-Kreis und im Raum Dieburg aufhalten, da die Vermisste Bezüge dorthin hat.

Katharina ist etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort zu Katharina Marino geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Polizei in Offenbach oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: Privat).

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