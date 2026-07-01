Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Versuchter Einbruch in Wettbüro: Auf frischer Tat ertappt, Streit mündete in Einsatz von Pfefferpistole aus; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Versuchter Einbruch in Wettbüro: Auf frischer Tat ertappt - Mühlheim am Main

(me) Ein Einbrecherduo wurde beim Versuch, am Mittwochmorgen in ein Wettbüro in der Offenbacher Straße gewaltsam einzudringen, durch einen Mitarbeiter auf frischer Tat ertappt und musste daraufhin die Flucht ergreifen. Gegen 2.15 Uhr machten sich die beiden an der Hintertür des Objekts zu schaffen. Ein Angestellter, der sich zu diesem Zeitpunkt noch in den dortigen Räumen befand, wurde auf die beiden aufmerksam und öffnete die Tür. Überrascht über die Anwesenheit des Zeugen, nahmen die beiden Gauner Reißaus.

Zu den beiden liegen der Polizei folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- trug eine schwarze Jacke, eine Sturmhaube und eine graue Hose - hatte helle Turnschuhe an

Täter 2:

- hatte eine helle Kapuzenjacke und helle Sneaker an - trug in den Händen eine Art "Axt" und ein Brecheisen

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kripo aus Offenbach (069 8098-1234).

2. Mehrere hundert Euro Sachschaden mit Graffiti angerichtet: Wer hat etwas gesehen? - Rodgau

(me) Unbekannte besprühten zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 17 Uhr, die Wände eines Schützenhauses in der Straße "Am Nehlsee" mit Graffiti. Insgesamt konnte die Polizei sechs eher unleserliche Schriftzüge feststellen. Eine Reinigung der Wände dürfte mehrere hundert Euro kosten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Gesetzeshüter aus Heusenstamm sind für Hinweise über die 06104 6908-0 erreichbar.

3. Streit mündete in Einsatz von Pfefferpistole aus: Hinweise erbeten! - Langen

(me) Ein 17-Jähriger und ein 18 Jahre alter Mann wurden in der Nacht zum Mittwoch mit Pfefferpistolen beschossen und hierdurch leicht verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gerieten die beiden gegen 22 Uhr mit einer Gruppe, bestehend aus drei Personen, auf einem Spielplatz im Bereich "Wernerplatz" aneinander. In der Folge hätten zwei der Unbekannten den Reizstoff gegen den 18-Jährigen und seinen Begleiter eingesetzt. Im Anschluss sei das Trio in Richtung der S-Bahn-Haltestelle geflüchtet. Zeugen der Konfrontation nehmen bitte Kontakt zu den Beamten aus Langen unter der Telefonnummer 06103 9030-0 auf.

4. E-Scooter prallte gegen Wagen: Zeugensuche der Polizei - Seligenstadt

(me) Zwei minderjährige Nutzerinnen eines E-Scooters verletzten sich am Dienstagnachmittag bei der Kollision mit einem Auto. Gegen 14.50 Uhr sollen die beiden auf einem E-Scooter auf der Flurstraße unterwegs gewesen und in der Folge mit einem aus der Straße "Im kleinen Feld" kommenden Toyota Corolla zusammengestoßen sein. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin des Elektrokleinstfahrzeugs leicht, während ihre Begleiterin mit dem Verdacht auf eine Fraktur in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Kollision. Diese melden sich bitte telefonisch unter der 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geltenden Regeln in Zusammenhang mit der Nutzung eines E-Scooters aufgeführt:

- Nutzung ab 14 Jahren - alleine fahren - ein Helm wird empfohlen - langsam über Bordsteine fahren und auf "Tricks" verzichten - die Promillegrenzen gelten ebenfalls

Nähere Informationen sind über den folgenden Link einsehbar: https://www.polizei.hessen.de/praevention/gemeinsam-sicher-in-hessen/sicher-im-strassenverkehr/e-scooter-im-ueberblick.

Zum Thema E-Scooter richteten die beiden Schutzleute vor Ort der Polizeistation Gelnhausen, Polizeihauptkommissarin Silke Rübmann und Polizeioberkommissar Levent Simsek, am Dienstag (30. Juni) zudem einen Infostand am Wasserspielplatz im Mozartring in Langenselbold im Main-Kinzig-Kreis ein. Die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Jugendliche, nutzten die Gelegenheit, Fragen zu Themen wie Alkoholeinfluss, Gehwegnutzung, erlaubte Höchstgeschwindigkeit, Versicherungsschutz und sicherem Verhalten im Straßenverkehr zu stellen.

Weitere Termine, auch im Landkreis Offenbach, werden in Kürze veröffentlicht.

5.Zeugensuche nach Auffahrunfall auf Kundenparkplatz - Seligenstadt

(me) Etwa 3.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Steinheimer Straße (60er-Hausnummern). Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Lenker eines schwarzen Kleinwagens mit OF-Kennzeichenschildern auf einen weißen Nissan Qashqai auf. Nach der Kollision verließ der Fahrer des VW Fox den Kundenparkplatz in unbekannte Richtung, weshalb die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Flüchtige soll zwischen 30 und 35 Jahre alt gewesen sein und einen Bart getragen haben. Zeugen des Zusammenstoßes melden sich bitte auf der Wache in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 01.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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