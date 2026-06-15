POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Pizzeria
Schöneck (ots)
(lei) Über eine aufgebrochene Tür verschafften sich Einbrecher am Wochenende Zutritt zu einer Pizzeria im Ortsteil Kilianstädten, um dort Bargeld zu stehlen. In der Zeit zwischen Freitag, 22.30 Uhr und Samstag, 10 Uhr, waren sie widerrechtlich in dem Lokal in der Frankfurter Straße und richteten dabei auch noch einen geschätzten Sachschaden von gut 2.000 Euro an. Die Kriminalpolizei aus Hanau ist nun an dem Fall dran und sucht Zeugen (06181 100-123).
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