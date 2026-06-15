POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Pizzeria

Offenbach (ots) - (lei) Mindestens zwei Personen, so steht es in der Strafanzeige der Polizei, haben in der Nacht zu Samstag in einer Grünanlage im Stadtteil Bieber ein Feuer gemacht und dabei Sachschaden von rund 800 Euro angerichtet. Kurz nach 3 Uhr sollen sie in der Von-Brentano-Straße Zeitungen und Prospekte unter einer Parkbank entzündet haben. Durch das entstandene Feuer entstand ein Brandschaden an der ...

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