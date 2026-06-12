Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 25. Kalenderwoche 2026

(cb) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an einem Kindergarten sowie im Bereich einer Schule.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

15.06.2026:

Mühlheim am Main, Steinheimer Straße (Unfallhäufungsstelle);

16.06.2026:

Niedermittlau (Unfallhäufungsstelle);

17.06.2026:

Hanau-Steinheim, Pfaffenbrunnenstraße (Kindergarten);

18.06.2026:

Hainburg, Hauptstraße (Lärmschutz);

19.06.2026:

Gelnhausen, Philipp-Reis-Straße (Schule);

20.06.2026 und 21.06.2026:

BAB 66, Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).

Offenbach, 12.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell