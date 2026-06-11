Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Veranstaltung: Brich dein Schweigen - Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht; Für Ablenkung gesorgt und Geldbeutel entwendet; Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Für Ablenkung gesorgt und Geldbeutel entwendet: Zeugensuche der Polizei - Hanau

(me) Eine Geldbörse samt Inhalt erbeuteten drei Gauner am Mittwochmorgen, nachdem diese einer älteren Dame eine Geschichte auftischten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde die Dame gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im "Kinzigbogen" angesprochen. Angeblich wäre einer der Reifen ihres Wagens platt. In der Folge stieg die Seniorin aus und schaute sich das vermeintlich beschädigte Rad an. In dieser Zeit nahm offenbar ein weiterer Komplize des Duos die unbeaufsichtigte Handtasche aus dem Innenraum und verschwand mit dieser in unbekannte Richtung. In dem Geldbeutel befanden sich neben mehreren Plastikkarten auch um die 50 Euro an Bargeld. Die Kriminalpolizei aus Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 06181 100-123 entgegen.

2. Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Maintal

(cb) Am Mittwochnachmittag soll es im Dörnigheimer Weg (20er-Hausnummern) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen sein, weshalb die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kamen gegen 15.45 Uhr mehrere Jugendliche auf einen 14-Jährigen zu. Einer aus der Gruppe soll dem Teenager aus Maintal unvermittelt an den Hals gegriffen und ihn geschubst haben, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Ein weiterer unbekannter Jugendlicher aus der Gruppe soll mit einem messerähnlichen Gegenstand, welcher zugeklappt in der Hand gehalten worden sein soll, gedroht haben. Die sofort herbeigeeilten Schutzleute konnten die Gruppe von Jugendlichen im Nahbereich feststellen und die Identitäten feststellen. Sie wurden sodann, mit mahnenden Worten, an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Beamten der Kriminalpolizei in Hanau nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Veranstaltung: Brich dein Schweigen - Hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht - Nidderau

(me) "Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche geschieht oft im Verborgenen. Umso wichtiger ist es, hinzusehen, aufzuklären und zu handeln." Das Polizeipräsidium Südosthessen in Kooperation mit dem Sozialverband VdK Hessen-Thüringen Ortsverband Nidderau laden am heutigen Donnerstag (11. Juni) zur nächsten Informationsveranstaltung ein.

Wann? 18 Uhr

Wo? Nidder Forum, Gehrener Ring 5 in 61130 Nidderau

Teilnahmevoraussetzungen: Mindestalter von 18 Jahren

Themen-Agenda:

- Tatort Internet - Schwachstelle Mensch - Sexualisierte Gewalt - Jugendgefährdung im Netz

Die Polizei wünscht sich viele Interessierte und freut sich auf den konstruktiven Austausch.

4. Radfahrer bei Ausweichmanöver schwer verletzt: Polizei sucht nach Zeugen - Erlensee

(me) Die Beamten der Unfallfluchtgruppe aus Offenbach ermitteln derzeit wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und suchen weiterhin nach Zeugen eines Unfalls von Sonntag (24. Mai). Gegen 14.15 Uhr soll es auf einem Radweg zwischen Erlensee und Langenselbold zu einer Situation zwischen einem Radler und der Führerin oder dem Führer eines Wagens gekommen sein, bei der sich der Biker in der Folge eines Ausweichmanövers schwere Verletzungen zuzog. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der weiße Kleinwagen direkt auf den Radfahrer zugefahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei er ausgewichen und in der Folge gestürzt. Hierbei zog sich der Senior unter anderem eine Fraktur des Unterkiefers zu. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-5699 angenommen.

5. Polizei begleitete 42-Jährigen im Krankenwagen - Gründau

(cb) Eine Rettungswagenbesatzung benötigte am Dienstagnachmittag Hilfe beim Transport eines 42 Jahre alten Mannes aus Gelnhausen, nachdem dieser die eingesetzten Rettungssanitäter bedroht haben soll. Gegen 16.30 Uhr trafen die Schutzleute in der Industriestraße, beim bereitstehenden Rettungswagen, ein. Der zu Behandelnde weigerte sich, diesen erneut zu besteigen, um die Fahrt fortzusetzen. Bei seiner anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der 42-Jährige Widerstand, sodass dieser zu Boden gebracht wurde. Bei dieser Situation verletzte sich ein 23 Jahre alter Ordnungshüter leicht. Zurück im Krankenwagen wurde der nun Beschuldigte anschließend in eine Fachklinik verbracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0) in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 11.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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