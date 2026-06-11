Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Manipulierter Parkscheinautomat: Polizei warnt vor Skimming-Betrugsmasche

Hanau / Südosthessen (ots)

(lei) Ob am Bahnhof, in der Innenstadt oder auf stark frequentierten Parkplätzen: Wer sein Fahrzeug abstellt, muss oftmals Parkgebühren zahlen. Mehr und mehr stehen hierfür vor Ort Automaten mit bargeldlosen Bezahlsystemen zur Verfügung. Genau diese Entwicklung machen sich Kriminelle offenbar zunutze, indem sie Kartendaten abgreifen und damit finanziellen Schaden anrichten. Nach einem Vorfall am Freitagmorgen am Hauptbahnhof Hanau warnt die Polizei vor einer professionell wirkenden Betrugsmasche an Kartenterminals.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte eine Frau gegen 5.30 Uhr ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Auheimer Straße ab, um mit der Bahn zur Arbeit zu fahren. Beim Bezahlen des Parktickets an einem Parkscheinautomaten fiel ihr ein kleiner, unauffälliger "Kasten" auf, der über dem originalen Kontaktlos-Bezahlfeld angebracht war. Auf den ersten Blick machte der Aufsatz den Eindruck, als sei er echt. Tatsächlich handelte es sich nach derzeitigem Stand offensichtlich um ein manipuliertes Auslesegerät, das unbemerkt Kartendaten erfasste. Im Rahmen des Zahlungsvorgangs wurde die Geschädigte zudem zur Eingabe ihrer PIN aufgefordert. Ein Parkticket wurde im Anschluss jedoch nicht ausgegeben, was die Frau zunächst irritierte, jedoch nicht weiter hinterfragte. Sie nutzte daraufhin einen weiteren, nicht manipulierten Automaten, um ihr Ticket zu lösen. Erst später bemerkte sie unberechtigte Abbuchungen in Höhe von etwa 1.400 Euro von ihrem Konto. Die Frau sperrte umgehend ihre Karte und erstattete Anzeige.

Bei der anschließenden Überprüfung des betroffenen Automaten stellte sich heraus, dass das manipulierte Gerät bereits entfernt worden war. Zurück blieben lediglich Kleberückstände, die darauf hindeuten, dass der Aufsatz gezielt angebracht und später wieder abgenommen wurde, um die erlangten Daten auszulesen und zu missbrauchen. Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Parkplatzes am Hauptbahnhof Hanau verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der örtlichen Kriminalpolizei zu melden (06181 100-123). Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei schließt in diesem Zusammenhang nicht aus, dass auch andere Automaten im öffentlichen Raum manipuliert sein könnten. All denjenigen, die bargeldlose Bezahlautomaten nutzen, rät die Polizei daher zur Aufmerksamkeit und zur Beachtung folgender Tipps:

- Kartenterminals auf ungewöhnliche Aufsätze oder lockere Bauteile kontrollieren. - Bei Verdacht auf Manipulation sollten Sie den Automaten nicht nutzen. Verständigen Sie umgehend die Polizei, um mögliche Spuren sichern und solche Skimming-Geräte sicherzustellen zu können. - Bei Verdacht auf Missbrauch die Karte sofort über den Sperrnotruf 116 116 sperren lassen. - Nutzen Sie bevorzugt kontaktlose Bezahlmethoden über Smartphone oder bekannte Wallet-Systeme, da diese häufig zusätzliche Sicherheitsmechanismen (z. B. Tokenisierung) verwenden. - Richten Sie Push-Benachrichtigungen Ihrer Bank für Kartenzahlungen ein, um Transaktionen in Echtzeit zu überwachen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell