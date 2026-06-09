Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Flucht vor Polizeikontrolle: Mehrere Vorwürfe gegen 44-Jährigen

Gelnhausen (ots)

(lei) Mit einer Blutentnahme, der Sicherstellung seines Motorrads und einem Strafverfahren mit mehreren Vorwürfen endete am Montagnachmittag die Flucht eines 44-Jährigen vor einer Polizeikontrolle. Gegen den 44-Jährigen wird nun unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Rückblick: Der Mann war einer Polizeistreife gegen 16 Uhr in der Birsteiner Straße auf seiner Maschine entgegengekommen und zog die aufmerksamen Blicke der Beamten aufgrund des fehlenden Kennzeichens auf sich. Die Uniformierten wendeten und fuhren dem Gründauer nach, mit dem Ziel, ihn anzuhalten. Nachdem er zunächst eine rote Ampel missachtet und auch die mittlerweile angeschalteten Stop-Zeichen des Streifenwagens ignoriert haben soll, wurde mehr und mehr deutlich, dass er sich einer genaueren Überprüfung offenbar entziehen wollte. Im Weiteren soll er sein Bike beschleunigt haben und anschließend in die Leipziger Allee abgebogen sein. Während der Nachfahrt sei er auch eine größere Strecke auf dem Bürgersteig gefahren, wobei eine in einem Hauseingang stehende Frau augenscheinlich auch zurückweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden, so die Beobachtung der Uniformierten.

Als der 44-Jährige in einen Feldweg abgebogen war, musste er aufgrund eines geparkten Autos bremsen. Der Nutzer des Wagens, der sich in dem Moment außerhalb seines Fahrzeugs befand, wurde offenbar auf die Verfolgung aufmerksam und packte den 44-Jährigen, der wiederum sein Zweirad fallen ließ, jedoch davonrennen konnte. Wenige Meter später klickten die Handschellen, als die Polizisten ihn einholten. Der Grund für die Flucht des 44-Jährigen hatte wohl gleich mehrere Gründe: Er stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss, zudem soll er keine gültige Fahrerlaubnis besessen haben und auch eine Haftpflichtversicherung für sein Motorrad existierte nach ersten Erkenntnissen nicht.

Nun bitten die Beamten um weitere Hinweise. Zeuginnen und Zeugen des Ganzen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation in Gelnhausen zu melden. Aufgerufen zur Kontaktaufnahme ist auch die bis dato unbekannte Frau, die zurückwich.

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