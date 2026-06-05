Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsbericht für das Polizeipräsidium Südosthessen für das Jahr 2025

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Polizeipräsidium Südosthessen (ots)

(me) Das Polizeipräsidium Südosthessen stellt den Verkehrsbericht für das Jahr 2025 vor:

- etwa alle 36 Minuten wird ein Unfall polizeilich aufgenommen - Rückgang der Zusammenstöße aufgrund nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit - Unfälle mit schwer verletzten Personen gestiegen - erneute Zunahme der Unfälle unter Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen - Anstieg der Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel - weniger Verkehrstote als 2024

Im Vergleich zum Vorjahr ist in 2025 eine Steigerung (+ 937) bei den polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfällen auf nunmehr 14.797 festzustellen. Mit dem Anstieg um etwa 6,7 Prozent kam es demnach im Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen etwa alle 36 Minuten zu einem Unfall.

Mit dem Anstieg der Gesamtunfälle ist auch eine Zunahme bei den hierbei schwer verletzten Personen von 303 auf 328 zu registrieren. Die Anzahl der getöteten Personen ging erfreulicherweise um 12 Prozent zurück.

Nähere Informationen sind dem als PDF beigefügten Verkehrsbericht zu entnehmen.

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