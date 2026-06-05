Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Schulgebäude; Duo erbeutete EC-Karte und hob Geld ab: Zeugensuche der Polizei; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Einbruch in Schulgebäude - Hanau

(fg) Unbekannte sind am Freitagmorgen, gegen 3.45 Uhr, in ein Schulgebäude in der Akademiestraße eingebrochen, weshalb die Kriminalpolizei ermittelt und nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Seitentür im Bereich der Brüder-Grimm-Straße aufgebrochen. Anschließend betraten die Täter das Gebäude und flohen kurz darauf offenbar ohne Beute über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Duo erbeutete EC-Karte und hob Geld ab: Zeugensuche der Polizei - Nidderau

(me) Eine 30 bis 40 Jahre alte und etwa 1,65 Meter große Frau mit schulterlangen sowie lockigen blonden Haaren und ihr etwa gleichaltriger Komplize, der minimal größer, von schlanker Statur und dunkel gekleidet war: Ein Betrügerduo mit dieser Personenbeschreibung soll am Dienstagmittag einer älteren Dame die EC-Karte entwendet und mit dieser eine Abbuchung vorgenommen haben. Gegen 13.30 Uhr wurde die Seniorin auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Gehrener Ring angesprochen und ihr in einem günstigen Moment die EC-Karte entwendet. Hiernach buchten die Langfinger Geld vom Konto der Rentnerin ab. Vor dem Diebstahl erhaschten die Betrüger scheinbar noch den PIN der Dame, als diese ihren zuvor getätigten Einkauf bezahlte. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler aus Hanau (06181 100-123) entgegen.

3. Sich selbst unsittlich berührt: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Bad Orb

(me) Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt die Polizei aus Hanau und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Am Donnerstag, gegen 6.50 Uhr, konnte eine Frau einen etwa 50 Jahre alten und circa 1,70 Meter großen Mann beobachten, wie dieser vor der "Lesehalle" im Kurpark auf und ab ging. Hierbei soll sich der mit einem dunklen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidete Unbekannte unsittlich berührt haben, während er den Blickkontakt zu der Dame gesucht haben soll. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Brand in Dachgeschosswohnung: Zwei Personen atmeten Rauch ein - Sinntal

(me) Etwa 10.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Brands vom Freitagmorgen. Gegen 7.30 Uhr wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei über das Feuer in der Straße "Alte Schlüchterner Straße" (10er-Hausnummern) informiert. Ursächlich für den Einsatz soll wohl eine umgefallene Kerze gewesen sein. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Personen aufgrund eingeatmeten Rauchs untersucht. Da durch verbranntes Plastik entsprechende Gase freigesetzt wurden, ist die Wohnung aktuell nicht bewohnbar und die Betroffenen mussten bei Bekannten unterkommen.

Offenbach, 05.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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