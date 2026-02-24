Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Shidm Kasem?

Bild-Infos

Download

Hanau (ots)

cb) Wo ist Shidm Kasem? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16 Jahre alten Vermissten.

Shidm ist etwa 1,52 Meter groß und von kräftiger Statur. Die Teenagerin hat lange schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein schwarzes Oberteil, eine graue Jogginghose sowie graue Turnschuhe. Die Gesuchte wurde zuletzt am Montagabend (23. Februar) in der Hanauer Landstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Shidm Kasem geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 24.02.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell