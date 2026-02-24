Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Wiktoria Dittrich?

Linsengericht/ Frankfurt am Main (ots)

(cb) Wo ist Wiktoria Dittrich? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 19 Jahre alten Vermissten.

Wiktoria ist 1,60 Meter groß und von normaler Statur. Die junge Frau hat dunkelblonde, meist zum Zopf gebundene Haare. Zur Kleidung, welche die Vermisste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Sie wurde zuletzt am Montagabend (23. Februar) im Länderweg in Linsengericht gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Es liegen Hinweise vor, dass sie sich in Frankfurt aufhalten könnte.

Die Gesuchte könnte sich in hilfloser Lage befinden und auf Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Wiktoria Dittrich geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 24.02.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

