Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 44-Jähriger verletzt: Hinweise zu Schläger-Duo erbete; 23-jähriger kam in Abschiebehaft und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. 44-Jähriger verletzt: Hinweise zu Schläger-Duo erbeten - Offenbach

(lei) Die Polizei in Offenbach bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung: Nachdem ein 44 Jahre alter Mann am Montagabend, 22.50 Uhr, in der Straße "Kleiner Biergrund" von zwei 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen wurde und deshalb leicht verletzt in ein Krankenhaus musste, fragen die Beamten: Wer kann weitere Hinweise zu den beiden 1,70 bis 1,75 Meter großen, schwarz gekleideten Unbekannten geben? Einer von ihnen hatte eine Kopfbedeckung, der andere trug auffällige Schuhe ("Adiletten"). Sie hatten offenbar kurz vor der Tat mit dem Opfer bereits Kontakt am Marktplatz. Hinweise bitte an die Rufnummer 069 8098-5100.

2. Einbruch in Apotheke - Dreieich/Sprendlingen

(jm) Einbrecher drangen in der Nacht zum Montag gewaltsam in eine Apotheke in der Frankfurter Straße ein und hatten es offenbar auf Bargeld abgesehen. Kurz vor 7 Uhr meldete eine Mitarbeiterin den Einbruch der Polizei. Zuvor gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere des Ladens. Hierbei nahmen sie die Kassen mit samt dem Bargeld mit und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

3. Nachtrag: 23-jähriger kam in Abschiebehaft - Langen

(jm) Nachdem Polizeibeamte am Sonntagmittag einen 23-Jährigen nach einem versuchten Diebstahl aus Kraftfahrzeug in Langen vorläufig festgenommen haben (wir berichteten) und dieser sich offenbar widerrechtlich in Deutschland aufhilet, wurde er schließlich am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, zur richterlichen Vorführung gebracht. Er wurde in Abschiebehaft genommen und soll nun seitens der Zentralen Ausländerbehörde rücküberstellt werden.

4. Fahrrad aus Gartenhütte geklaut: Suche nach maskierten Dieben - Rodgau/Weiskirchen

(lei) Ein Fahrrad erbeuteten zwei maskierte Diebe am frühen Dienstagmorgen aus einem Gartenhaus in der Karl-Sattler-Straße. In dieses waren die beiden Unbekannten zwischen halb drei und viertel vor drei in der Früh gelangt, nachdem sie die Hütte gewaltsam aufgebrochen hatten. Nach ersten Erkenntnissen trugen beiden Täter Handschuhe und dunkle Hosen. Einer der beiden war mit einer grün-schwarzen Jacke sowie einer grünen Basecap bekleidet, sein Komplize trug ebenfalls eine Basecap. Die Regionale Ermittlungsgruppe West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise zu den Tätern bei der Polizeistation Heusenstamm (06104 6908-0).

5. Beim Rangieren geparkten Skoda beschädigt: Zeugen gesucht! - Rodgau/Jügesheim

(fg) Auf rund 1.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag in der Eisenbahnstraße in Höhe der Hausnummer 24 an einem dort geparkten Skoda Kodiaq verursacht hat. Zwischen 8.45 und 14 Uhr wurde der Wagen im Bereich des vorderen rechten Kotflügels offenbar im Rahmen eines Rangiermanövers beschädigt. Anschließend machte sich der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Offenbach, 05.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell