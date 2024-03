Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Weltkriegsbombe in Hanau gefunden: Sprengung noch heute Abend

Stadt Hanau (ots)

Aus aktuellem Anlass bitten wir um Beachtung der nachfolgenden Pressemeldung der Stadt Hanau:

Bei Sondierungsarbeiten wurde am heutigen Montag auf einem Gelände am Industrieweg eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe gefunden. Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen hat daraufhin das Gelände gesichert. Die Bombe kann nicht entschärft werden und muss, da sie Langzeitzünder hat, noch heute Abend kontrolliert gesprengt werden. Der Sicherheitsbereich wurde auf etwa 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. Die Sperrung der Straßen haben bereits begonnen: Die Bundesstraße 43a (Ausfahrten Hanauer Kreuz bis Hanau Hafen) und der Industrieweg sind zurzeit gesperrt, die Bahnverbindung Hanau - Fulda ist zurzeit unterbrochen. Eine Zufahrt in den zu räumenden Bereich ist ab sofort nicht mehr möglich.

Pressekontakt der Stadt Hanau: Dominik Kuhn,Telefon 06181 18000-820

Offenbach 04.03.2024, Pressestelle, Jennifer Mlotek

