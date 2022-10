POL-GI: Polizeieinsatz im Spitzwegring + Falscher Stromableser erbeutet mehrere Tausend Euro + Einbrecher flüchten +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 25.10.2022:

Polizeieinsatz im Spitzwegring + Falscher Stromableser erbeutet mehrere Tausend Euro + Einbrecher flüchten +

Gießen: Katalysator ausgebaut

In der Dürerstraße haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Katalysator entwendet. Die Diebe hatten sich, so Zeugen, gegen 02.15 Uhr an einem Opel Astra zu schaffen gemacht. Offenbar flüchteten sie dann in einem weißen Lieferwagen mit Bad Homburger (HG) Kennzeichen. Der Täter soll eine Kapuzenjacke mit auffälligem Muster getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Vorderes Kennzeichen weg

Im Gießener Eichendorffring haben Unbekannte zwischen Sonntag und Montag das vordere Kennzeichen eines Peugeot 206 entwendet. Offenbar hatten die Diebe das Schild WW-SY243 aus der Halterung gerissen und mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Polizeieinsatz im Spitzwegring

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in einem Mehrfamilienhaus im Spitzwegring waren mehrere Streifenwagen am Montag im Einsatz. Zeugen hatten gegen 14.50 Uhr die Polizei verständigt und von einer Auseinandersetzung und einer verletzten Person berichtet. Offenbar hatten sich ein 56 - Jähriger und eine 39 - Jährige in die Haare bekommen. In der Folge soll der Tatverdächtige die Frau verletzt haben. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Wohnung

In einer Wohnung im Schwalbenacker sind Unbekannte am Montag, zwischen 05.30 und 13.30 Uhr, eingebrochen. Die Täter waren offenbar unbemerkt in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gekommen und hatten von dort dann die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Sie durchsuchten die Wohnung und verschwanden mit Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Vandalismus an einem Schulgebäude

Vandalen waren am letzten Wochenende in der Gießener Bismarckstraße aktiv. Die Unbekannten hatten mehrere Wände und Scheiben mit verschiedenen Aufschriften versehen. Der Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Falscher Stromableser erbeutet mehrere Tausend Euro

Ein falscher Stromableser war offenbar am letzten Freitagmittag im Eisenkauter Weg in Nonnenroth unterwegs. Der Mann hatte sich bei einer Seniorin als Stromableser ausgegeben. Durch diesen Vorwand kam er in das Haus der Frau. An dem Stromkasten angekommen, schickte er die ahnungslose Frau unter einem Vorwand in ein anderes Zimmer. Offenbar hatte der Mann den unbeobachteten Moment ausgenutzt und die Geldbörse entwendet. Wenig später, also noch am Freitagmittag hob der Täter mit der entwendeten EC-Karte 4.000 Euro an einem Geldautomaten in Hungen - Villingen ab. Der Täter, der sich in Nonnenroth als Stromableser ausgab, soll etwa 30 Jahre alt, zwischen 170 und 175 Zentimeter groß sein und eine normale Statur haben. Er habe, so die Zeugin, akzentfreies deutsch gesprochen. Bekleidet sei er mit einen blauen Jeans, einer blauen Jeans - Jacke und einem Jeans - Hemd gewesen. Der Täter dürfte sich an diesem Tag in Nonnenroth und in Villingen aufgehalten haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Wettenberg: Einbrecher flüchten

Mit einer Taschenlampe ins Haus geleuchtet haben Unbekannte am letzten Freitagabend an einem Wohnhaus in der Stettiner Straße in Wißmar. Die Unbekannten waren offenbar über einen Zaun geklettert und hatten dann offensichtlich vor, die Terrassentür aufzubrechen. Ein Bewohner bemerkte dies und sprach die beiden Männer an. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die am 21.10.2022, gegen 20.20 Uhr, etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Gießener Kripo zu melden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Linden: Polizeikontrollen in Linden

Eine größere Kontrolle, an der auch Studierende der Polizei unterstützen, fand am Montagvormittag im Friedhofsweg in Linden statt. Dabei wurden einige Personen "erwischt", als sie keinen Gurt angelegt hatten. Andere hatten das Handy in Gebrauch. Entsprechende Barverwarnungen und Datenermittlungsbelege wurden ausgesprochen bzw. gefertigt.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Renault touchiert

Ein Unbekannter touchierte am Montag (24.Oktober) in der Carl-Vogt-Straße einen geparkten Renault. Der weiße Twingo parkte zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 3 und wurde an der Fahrertür beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Marburger Straße

Zwischen Freitag (21.Oktober) 21.50 Uhr und Samstag (22.Oktober) 17.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz in der Marburger Straße (gegenüber Hausnummer 187) einen geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem grauen Edge kam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Daimler in der Johannesstraße touchiert

Nur 10 Minuten parkte ein Daimler am Montag (24.Oktober) in der Johannesstraße (Höhe 3) auf einem markierten Parkplatz. Zwischen 13.45 Uhr und 13.55 Uhr beschädigte ein Unbekannter den schwarzen Kombi auf der Beifahrerseite und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Bei Parkmanöver Mercedes touchiert

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Unfallflucht von Donnerstag (20.Oktober) in der Straße "Im Hain". Vermutlich bei einem Parkmanöver fuhr ein Unbekannter zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr gegen den silberfarbene C220 CDI und drückte es gegen eine Mauer. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: Unfallflucht auf Parkplatz

Am Samstag (22.Oktober) stieß ein Unbekannter vermutlich beim Ein- bzw-Ausparken zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Johannes-Rau-Straße gegen einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem roten Crossland zurückkam, war dieser an der Frontstoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Seat in Frankfurter Straße beschädigt

Zwischen Sonntag (23.Oktober) 21.00 Uhr und Montag (24.Oktober) 10.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in der Frankfurter Straße einen auf dem Seitenstreifen geparkten Seat. Vermutlich fuhr der Unbekannte rückwärts gegen den schwarzen Ibiza und beschädigte mit der Anhängerkupplung das vordere Kennzeichen und den Kühlergrill. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Radfahrer stürzt

Montagmittag (24.Oktober) gegen 12.00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Radfahrer die Straße "Auf dem Tor in Richtung Mandlerweg. Als der Radler beabsichtigte auf den Bürgersteig zu fahren, blieb er am Bordstein hängen und stürzte. Der 62-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Beim Einparken Cupra touchiert

Ein 83-jähriger Mann in einem Peugeot beabsichtigte am Montag (24.Oktober) gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Hegweg" einzuparken. Dabei touchierte er einen geparkten Cupra. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 600 Euro.

