POL-GI: Poliztei sucht Besitzer eines Armreifs

Lich: Polizei sucht Besitzer eines Armreifs

Die Gießener Polizei sucht nach dem Besitzer eines Armreifs. Ein Passant fand Anfang Oktober das Schmuckstück am Wegrand in der Waldgemarkung Lich und hat es Mitte Oktober bei einer Polizeiwache in Nordrhein-Westfalen abgegeben. An dem Armreif befindet sich eine englische Goldmünze mit dem Motiv des Königs Georg V. Wer kann Hinweise zu dem Eigentümer des Schmuckstücks geben? Der Besitzer kann sich das Schmuckstück unter Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Ermittlungsgruppe in Gießen unter 0641/7006-3430 abholen.

