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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (06.08.) haben Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen im Stadtgebiet Bad Hersfeld und dem Stadtteil Heenes vollstreckt.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda konnte der Tatverdacht wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen einen 22-Jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Bad Hersfeld erhärtet werden. In Folge dessen erließ das Amtsgericht Fulda auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda mehrere Durchsuchungsbeschlüsse.

Im Rahmen der Vollstreckung kam es im Bereich der Simon-Haune-Straße zur Festnahme des Beschuldigten, der sich zu diesem Zeitpunkt dort aufhielt. Zudem konnten die Ermittlerinnen und Ermittler bei den Durchsuchungsmaßnahmen geringe Mengen Cannabis, Handys und mehrere tausend Euro Bargeld sicherstellen.

Der 22-jährige Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Laura Krähenbühl,

Staatsanwaltschaft Fulda, Stellv. Pressesprecherin, 0661/924-2708

Jonas Trabert,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

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(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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